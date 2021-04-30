У телеведучого Олега Панюти є 20-річна традиція святкування Великодня

З дитинства він зберіг теплі спогади про святкування Великодня в селі у бабусі

В очікуванні світлого свята Воскресіння Христового популярний ведучий телеканалу "Україна" тижневика "Сьогодні. Підсумки" Олег Панюта поділився дитячими спогадами святкування Великодня і розповів про те, де планує з сім'єю зустріти довгоочікуване свято, не порушуючи традиції попередніх років.

Як телеведучий святкував Великдень в дитинстві

З дитинства Олег Панюта зберіг дуже теплі спогади про святкування Великодня, який він разом з батьками проводив в селі у бабусі.

"Дитячі спогади про Пасху – це глибока ніч, бабуся, яка піднімає тебе з ліжка і веде до печі. Там стоять ночви (велика прямокутна миска), в яких треба було вмитися – адже чистий четвер! А вже вдень – запах опари на паску, маленькі паперові пакетики, порошок з яких дивним чином перетворював звичайні яйця на пофарбовані. Це закрита холодна комора, звідки через двері долинали вбивчі смаки сальтисона і запеченого сала", – поділився телеведучий.

Олег Панюта з сім'єю Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Нові традиції сім'ї телеведучого

У своїй родині телеведучого зародилися нові традиції. Уже 20 років Олег Панюта з дружиною і дітьми освячує великодній кошик в козацькій церкві Київської області, куди планують відправитися і в цьому році.

"Останні 20 років ми зустрічали Великдень у невеликій дерев'яній козацькій церкві Київської області. У храмі присутня дивовижна атмосфера справжнього свята – очікування його і невідворотність настання. Однак в минулому році, через карантин, ми не змогли зустріти свято саме там. Сподіваюся, що в цьому році наша сімейна традиція продовжиться", – зазначив Олег Панюта.

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