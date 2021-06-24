У принца Гаррі в TikTok з'явився двійник. Їх весь час плутають (фото)

У США у герцога Сассекського з'явився двійник. Чоловіка на ім'я Кевін Ганус з принцом Гаррі плутає навіть його рідна дочка. Відео з Кевіном стало хітом TikTok

Кевін Ганус і принц Гаррі виглядають, як рідні брати / Фото: Getty Images, People

Американець на ім'я Кевін Ганус став зіркою TikTok після того, як в соцмережі з'явилося відео з його участю. Ролик зняла його дружина Бетсі. На відео жінка показала, як їхня з Кевіном однорічна дочка Мері дивиться на обкладинку журналу People, на якій зображений принц Гаррі, і називає герцога Сассекського, про якого зняли фільм, татом.

"Я вже думала про їхню схожість раніше, але в той момент тримала Мері на руках і запитала у неї: "Хто це?", а вона відповіла: "Тато!", – ділиться Бетсі Ганус.

Дівчинка переплутала тата і принца Гаррі / Фото: People

Але Мері не єдина, хто плутає свого тата Кевіна з принцом Гаррі. Як виявилося, чоловіка раніше часто порівнювали з герцогом Сассекським, а особливо, коли він приїжджав до Лондона.

"Мої батьки жили в Лондоні кілька років, і я відвідував їх. Одного разу я був в аеропорту, і одна жінка так дивилася на мене, оглядала з голови до ніг. Вона точно думала, що я принц Гаррі", – розповів Кевін.

Кевін Ганус / Фото: People

Але це ще не все! Виявляється, батька Кевіна теж звуть Чарльз, як і принца Чарльза, батька Гаррі.

Якщо ви думаєте, що тільки у принца Гаррі є двійник, то ви помиляєтеся. У його дружини Меган Маркл теж знайшовся "клон". Жінка, яка видає себе за Меган Маркл, сешкає у Великій Британії і видає себе за герцогиню Сассекську.

Раніше ми повідомляли, що Меган Маркл і принца Гаррі можуть позбавити титулів, якщо вони вирішать заробляти на імені дочки. Королівська експертка Даніела Ельзер розповіла, що якщо кілька почне монетизувати ім'я своєї дочки, то це дуже розлютить королеву.

Меган Маркл відсудила у британського таблоїду 625 тисячі доларів – дивіться відеосюжет програми "Зірковий шлях", яка виходить на телеканалі "Україна":