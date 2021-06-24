Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
СЬОГОДНІ Lifestyle Новини шоу бізнесу

У принца Гаррі в TikTok з'явився двійник. Їх весь час плутають (фото)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
24 червня, 16:20
Копіювати лінк
У США у герцога Сассекського з'явився двійник. Чоловіка на ім'я Кевін Ганус з принцом Гаррі плутає навіть його рідна дочка. Відео з Кевіном стало хітом TikTok
Кевін Ганус і принц Гаррі виглядають, як рідні брати
Кевін Ганус і принц Гаррі виглядають, як рідні брати / Фото: Getty Images, People

Американець на ім'я Кевін Ганус став зіркою TikTok після того, як в соцмережі з'явилося відео з його участю. Ролик зняла його дружина Бетсі. На відео жінка показала, як їхня з Кевіном однорічна дочка Мері дивиться на обкладинку журналу People, на якій зображений принц Гаррі, і називає герцога Сассекського, про якого зняли фільм, татом.

"Я вже думала про їхню схожість раніше, але в той момент тримала Мері на руках і запитала у неї: "Хто це?", а вона відповіла: "Тато!", – ділиться Бетсі Ганус.

Дівчинка переплутала тата і принца Гаррі
Дівчинка переплутала тата і принца Гаррі / Фото: People

Але Мері не єдина, хто плутає свого тата Кевіна з принцом Гаррі. Як виявилося, чоловіка раніше часто порівнювали з герцогом Сассекським, а особливо, коли він приїжджав до Лондона.

"Мої батьки жили в Лондоні кілька років, і я відвідував їх. Одного разу я був в аеропорту, і одна жінка так дивилася на мене, оглядала з голови до ніг. Вона точно думала, що я принц Гаррі", – розповів Кевін.

Кевін Ганус
Кевін Ганус / Фото: People

Але це ще не все! Виявляється, батька Кевіна теж звуть Чарльз, як і принца Чарльза, батька Гаррі.

Якщо ви думаєте, що тільки у принца Гаррі є двійник, то ви помиляєтеся. У його дружини Меган Маркл теж знайшовся "клон". Жінка, яка видає себе за Меган Маркл, сешкає у Великій Британії і видає себе за герцогиню Сассекську.

Раніше ми повідомляли, що Меган Маркл і принца Гаррі можуть позбавити титулів, якщо вони вирішать заробляти на імені дочки. Королівська експертка Даніела Ельзер розповіла, що якщо кілька почне монетизувати ім'я своєї дочки, то це дуже розлютить королеву.

Меган Маркл відсудила у британського таблоїду 625 тисячі доларів – дивіться відеосюжет програми "Зірковий шлях", яка виходить на телеканалі "Україна":

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Life Сьогоднi на Google News
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Спецпроект
Календар лайфхаків
Червень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
20 - 26 червня
Читати гороскоп
Спецтема
Дорожче просто не знайдеш
Найдорожчий фітнес-центр
За що такі гроші?
Зворотній відлік
12
дній
04
годин
39
хвилин
12
секунд
6 - 18 червня

74-й Каннський кінофестиваль

Перейти на спецтему
Гороскоп
Твій гороскоп на червень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Лайфхак дня
Як зібрати валізу у відпустку за 10 хвилин
Хакнути

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти