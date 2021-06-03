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У співачки VIKTORIA колекція з 303 купальників. Вона бере на пляж відразу 5 штук!

Сьогодні, 15:39

Вона також розповіла, що підтримує свою фізичну форму не тільки в спортзалі, а й вдома, виконуючи прості вправи

Співачка VIKTORIA похвалилася колекцією купальників
Співачка VIKTORIA похвалилася колекцією купальників
Фото: instagram.com/vikanablack

До студії програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" прийшла співачка VIKTORIA. Під час відвертого інтерв'ю з ведучими Лілією Ребрик і Анатолій Анатолічем екс-учасниця групи "НеАнгели" зізналася, який одяг займає більшу частину її гардероба, і дала поради, як досягти ідеальної форми до пляжного сезону.

Нещодавно українських меломанів приголомшила новина про те, що популярна група "НеАнгели" завершує своє існування. А вже сьогодні співачка Вікторія Смеюха під псевдонімом VIKTORIA представляє перший кліп, з яким і відвідала студію "Ранку з Україною". У прямому ефірі телеканалу "Україна" артистка зізналася, що зараз весь свій час приділяє кар'єрі, проте до пляжного сезону вона готова завжди, адже має прекрасну форму і неймовірний арсенал купальників.

"Насправді у мене дуже багато купальників – 303 одиниці! Є, наприклад, подарований Іриною Білик, або з кліпів "Роман" і "Я знаю це ти" групи "НеАнгели". І у мене завжди одна і та ж проблема – приїжджаю на відпочинок з величезною валізою, в якій велику частину займають купальники, але я не встигаю все одягнути. Але, коли йду на пляж, беру з собою сумку, в якій є близько 5 купальників, і коли відчуваю дискомфорт від вологості – перевдягаюся", – розповіла співачка VIKTORIA.

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Як співачка тримає себе в формі

Таку пристрасть артистки легко пояснити, адже вона володіє неймовірною фізичною формою. VIKTORIA зізнається – її нерідко можна зустріти в спортзалі, але і домашніми тренуваннями зірка не нехтує. Тому поділилася найбільш дієвими вправами:

  1. За допомогою пляшок з водою (від 2-х літрів) качати руки.
  2. Поставити на підлогу пляшки або термокружки. Сісти на килимок, ноги розмістити між пляшками і піднімати ноги, переносячи над девайсами, качаючи прес.
  3. Фітнес-гумки розмістити на середині стегон і робити присідання в пліє. Якщо у вас немає гумок, можете використовувати щільні колготки.

Чому розпалася група "НеАнгели" – дивіться відео:

Тим часом Біллі Айліш перестала соромитися свого тіла і влаштувала піжамну вечірку в новому кліпі.

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Джерело: Сьогодні
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