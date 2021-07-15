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У співачки МакSим почалося запалення головного мозку – ЗМІ

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
15 липня, 08:50
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Лікарі розшифрували нову комп'ютерну томографію співачки МакSим, яка вже місяць лежить в комі у важкому стані
З'явилися результати КТ МакSим
З'явилися результати КТ МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist

Шанувальники співачки МакSим щодня стежать за новинами про артистку. Уже місяць співачка знаходиться в комі у важкому стані. Як відомо, днями їй зробили нову комп'ютерну томографію . Лікарі розшифрували результати КТ.

Як розповів терапевт Андрій Звонков Telegram-каналу Life Shot, в організмі співачки з'явилися серйозні ускладнення. У легких виконавиці хіта "Знаешь ли ты" були виявлені сліди плевриту, який, швидше за все, почав розвиватися на тлі ковідной пневмонії.

Це серйозне ускладнення при запаленні легенів викликає дихальну недостатність, тобто коли легені не можуть працювати, – розповів терапевт.

Нові подробиці про здоров'я МакSим
Нові подробиці про здоров'я МакSим / Фото: YouTube

Також у співачки виявили ознаки пієлонефриту.

У неї крім того, що вражені судини легких, можуть бути вражені і судини нирок. Пієлонефрит – це запалення тканин нирки в області чашково-мискової системи, – сказав експерт.

Згідно з новими результатами КТ у співачки почалося запалення головного мозку.

Запалення шлуночків головного мозку. Це теж результат вторинного запалення. Але зазвичай на тлі застосування антибіотиків з цією інфекцією вдається впоратися. Сподіваюся, що на антибіотиках і крапельницях лікарям вдасться витягнути її, але це довгий процес. Це все досить небезпечно, але раз вона ще жива, значить, у неї є всі шанси жити, – підсумував експерт.

Представники співачки поки ніяк не коментували цю інформацію.

Нагадаємо, російську співачку МакSим госпіталізували відразу після концерту в Казані, перед яким у неї піднялася висока температура, але тим не менше було прийнято рішення не скасовувати виступ. Повідомлялося, що у співачки важка пневмонія і ураження легень 40%. Пізніше МакSим ввели в штучну кому і підключили до апарату ШВЛ. Через кілька днів з'явилася інформація про погіршення стану МакSим і що тепер ураження легень 80%.

Дивіться повний виступ МакSим з того самого концерту в Казані:

Раніше з'явилася інформація, що співачку МакSим перевели з приватної клініки в міську лікарню.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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