"У неї пенсія 1500 гривень": Віктор Павлік зізнався, чому не допомагає фінансово своїй мамі

Також артист розповів, скільки його мати платить за комунальні послуги

Співак Віктор Павлик, який розповів про свою рідну сестру в Москві, зізнався, чому не допомагає фінансово своїй 80-річній мамі.

Виявилося, що мати Віктора, Олександра Григорівна, не хоче брати у сина гроші. За словами Павліка, його матері вистачає на проживання її пенсії, частину якої вона відкладає на власний похорон.

"У моєї мами пенсія – приблизно 1500 гривень, 800 з яких вона платить за газ, ще 100-200 гривень – за їжу та телефон. Допомоги брати не хоче! Я кажу: "Мамо, давай хоч тобі рахунок поповню", а вона: "Ні, синку". Я пам'ятаю, що нишком їй поповнював рахунок", – зізнався Віктор в інтерв'ю DOROTYE.

Віктор Павлік з мамою Фото: instagram.com/viktorpavlik

Віктор зізнався – за словами його матері, на їжу вона витрачає зовсім небагато, і навіть іноді дає відкладені гроші своїм правнукам. Нагадаємо, у Віктора є двоє дітей – Олександр і Христина. Третя дитина, син Павло, помер в серпні минулого року. Також у артиста є онуки.

Зовсім скоро 55-річний Віктор Павлік вчетверте стане батьком – його 26-річна дружина Катерина Репяхова чекає первістка. Пара нещодавно розповіла, як назве малюка.

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