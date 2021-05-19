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Чоловік в мені не сумнівається: Цибульська – про бурю хейту через розлучення DZIDZIO

Сьогодні, 16:56

Співачка прокоментувала скандальну ситуацію, в якій вона опинилася

Оля Цибульська прокоментувала розлучення DZIDZIO
Оля Цибульська прокоментувала розлучення DZIDZIO
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Співачка Оля Цибульська в програмі "Зірковий шлях", яку ведуть Даніель Салем і Альона Вінницька на телеканалі "Україна", спростувала чутки, що вплинула на рішення DZIDZIO розлучитися.

Після восьми років подружнього життя зірковий детектив шоу "МАСКА" DZIDZIO розходиться з дружиною співачкою SLAVIA. У Мережі шанувальники співака звинуватили у всьому його куму, співачку Олю Цибульську.

"Історія, яка стосується DZIDZIO і його колишньої дружини, не стосується зовсім мене. Я не заглядаю в чужий будинок, чуже ліжко, під чужу ковдру. Тому воно десь шумить мимо мене, я не причетна до цієї історії. Мені здається, що розлучення – це справа двох. Мені шкода, тому що це болісно і для чоловіків, і для жінок. І я насправді теж в певний момент життя починала приватне з нуля. Я теж знаю, наскільки це непросто, наскільки це складно. Так що нехай розбираються", – прокоментувала Цибульська.

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Щодо того, як її чоловік відреагував на ту бурю хейту, яка вибухнула в Instagram, зірка відповіла наступне:

"Якщо жінка народила тобі сина, у тебе немає сенсу в ній сумніватися. Так що у нас все ок", – прокоментувала Цибульська на телеканалі "Україна".

Нагадаємо, що раніше дружина DZIDZIO виправдалася за розлучення і зізналася, що намагалася врятувати сім'ю.

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Джерело: Сьогодні
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