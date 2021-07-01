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СЬОГОДНІ Lifestyle Новини шоу бізнесу

Помер дядько Меган Маркл. Він так і не познайомився з принцом Гаррі

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
1 липня, 18:14
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Дядько герцогині Сассекської колись допоміг їй влаштуватися в посольство США в Аргентині, коли Меган хотіла розвивати кар'єру в галузі міжнародних відносин
Меган Маркл втратила рідного дядька
Меган Маркл втратила рідного дядька / Фото: Getty Images

Дядько Меган Маркл, Майкл Маркл, пішов з життя після боротьби з хворобою Паркінсона, повідомляє The Sun. Чоловікові було 82 роки.

Меган Маркл зараз знаходиться в США, і принц Гаррі не зможе підтримати її у важкий момент,оскільки він полетів на відкриття пам'ятника принцесі Діані в Лондоні.

До слова, Майкл Маркл дуже пишався своєю племінницею і хотів познайомитися з принцом Гаррі.

Майк був милим, порядним старим з м'яким голосом. Він завжди дуже пишався і був щасливий, коли його запитували про Меган. Він також хотів побачитися з принцом Гаррі, – розповідає інсайдер.

82-річний Маркл раніше розповідав Woman Magazine, як він допоміг Меган влаштуватися на роботу в посольство. Майк зізнався, що він забезпечив племінниці стажування в якості молодшого прес-аташе в американському посольстві в Аргентині, коли вона мріяла про кар'єру в сфері міжнародних відносин.

Меган Маркл
Меган Маркл / Фото: Getty Images

Однак в останні роки Майк, як і його брат Томас (батько Меган), віддалився від неї. Їхні стосунки стали більш напруженими після того, як Маркл одружилася з принцом Гаррі.

За словами Майкла, він також сподівався, що Меган запросить його і свого батька на весілля, проте серед гостей з боку герцогині була тільки її мати Дорія.

Нагадаємо, дитяче фото Меган Маркл розлютило користувачів Instagram.

Меган Маркл відсудила у британського таблоїда 625 тисяч доларів – дивіться відео:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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