Помер дядько Меган Маркл. Він так і не познайомився з принцом Гаррі

Дядько герцогині Сассекської колись допоміг їй влаштуватися в посольство США в Аргентині, коли Меган хотіла розвивати кар'єру в галузі міжнародних відносин

Меган Маркл втратила рідного дядька / Фото: Getty Images

Дядько Меган Маркл, Майкл Маркл, пішов з життя після боротьби з хворобою Паркінсона, повідомляє The Sun. Чоловікові було 82 роки.

Меган Маркл зараз знаходиться в США, і принц Гаррі не зможе підтримати її у важкий момент,оскільки він полетів на відкриття пам'ятника принцесі Діані в Лондоні.

До слова, Майкл Маркл дуже пишався своєю племінницею і хотів познайомитися з принцом Гаррі.

Майк був милим, порядним старим з м'яким голосом. Він завжди дуже пишався і був щасливий, коли його запитували про Меган. Він також хотів побачитися з принцом Гаррі, – розповідає інсайдер.

82-річний Маркл раніше розповідав Woman Magazine, як він допоміг Меган влаштуватися на роботу в посольство. Майк зізнався, що він забезпечив племінниці стажування в якості молодшого прес-аташе в американському посольстві в Аргентині, коли вона мріяла про кар'єру в сфері міжнародних відносин.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Однак в останні роки Майк, як і його брат Томас (батько Меган), віддалився від неї. Їхні стосунки стали більш напруженими після того, як Маркл одружилася з принцом Гаррі.

За словами Майкла, він також сподівався, що Меган запросить його і свого батька на весілля, проте серед гостей з боку герцогині була тільки її мати Дорія.

Нагадаємо, дитяче фото Меган Маркл розлютило користувачів Instagram.

Меган Маркл відсудила у британського таблоїда 625 тисяч доларів – дивіться відео: