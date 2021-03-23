У Кейт Міддлтон з'явився новий титул
Раніше такий титул був тільки у принцеси Діани
Про те, що шанувальники королівської сім'ї люблять Кейт Міддлтон, відомо всім. У минулому році її вже назвали найстильнішою у Британії, а тепер вона отримала неофіційний, але важливий титул від британців. Раніше так відзначали тільки принцесу Діану.
Як пише Daily Express, Кейт Міддлтон назвали "дитячої принцесою". Таке звання їй дали за аналогією з титулом Діани Спенсер "народна принцеса".
Британці зазначили, що герцогиня Кембриджська багато років допомагає малюкам і завжди зворушливо спілкується з ними за першої-ліпшої нагоди.
У період пандемії Кейт Міддлтон з принцом Вільямом частіше за інших членів королівської сім'ї виходили в світ – як онлайн, так і в реальності. Діяльність Кейт переважно пов'язана з дітьми та їхнім психологічним здоров'ям.
Раніше ми розповідали, що Кейт Міддлтон і принц Вільям задумалися про поповнення в родині.
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