У Камалії вдома хижак погубив 17 курочок: Проплакала всю ніч (відео)
Співачка проводила вечір на заході й не знала, що коїться в її приватному будинку. Виявилося, що звір, схожий на куницю, пробрався в курник
У співачки Камалії, яка зізналася, чи відпочиває окремо від чоловіка, трапилася трагедія. Поки співачка була не вдома, звір пробрався в курник і вбив її домашніх курочок. При цьому артистка та її чоловік, Мохаммад Захур, тримали тварин не як м'ясо, а для радості дітей. Всього було знищено 17 курок.
Про інцидент Камалія розповіла шанувальникам у своєму Instagram-акаунті. За її словами, вона була не вдома, коли все сталося, а повернувшись з виступу, застала жахливу картину.
"Якийсь звір (куниця або ласка) пробрався в курник і винищив 17 курочок. Проплакала до ранку. Тримали курей на радість дітям, не для м'яса. Дуже шкода", – написала Камалія і показала відео.
Шанувальники спробували втішити зірку і припустили, що це була куниця.
Раніше Камалія розповіла, як Захур виховує доньок.
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