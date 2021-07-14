У Анастасії Заворотнюк через хіміотерапію почалися проблеми з внутрішніми органами

Зірка "Моєї прекрасної няні" вже кілька років бореться з онкологічним захворюванням. З'явилися нові подробиці про стан здоров'я Анастасії Заворотнюк

З'явилися нові подробиці про здоров'я Анастасії Заворотнюк / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Рідні Анастасії Заворотнюк вважають за краще не розповідати про її стан здоров'я, проте в ЗМІ все одно потрапляє інформація про акторку. Як розповів режисер Олексій Демідов виданню kp.ru, лікарям вдалося повернути зірку "Моєї прекрасної няні" в стадію ремісії після всіх чуток. Зараз акторка перебуває в своєму заміському будинку. Але як зазначив режисер, хіміотерапія негативно вплинула на інші органи.

На жаль, тривале лікування, а була і хіміотерапія, і гормональна терапія, позначилося на внутрішніх органах Анастасії. Постраждали серце, печінку, нирки. Є ускладнення. У зв'язку з цим проводиться додаткове лікування. Наскільки чув, у неї є деякі труднощі з мовою і рухової функцією. А також з пам'яттю. Права рука частково нерухома ще з минулого року, але масажі роблять свою справу, і відновлення йде, – розповів режисер.

Як себе почуває Анастасія Заворотнюк / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Він зазначив, що незважаючи на все, акторка не втрачає віри в краще. Вона проводить багато часу на свіжому повітрі, але Заворотнюк завжди супроводжує доглядальниця. Акторка сильно поправилася і їй важко пересуватися самостійно.

Рідні оберігають зірку "Моєї прекрасної няні" від зайвої уваги – тому мобільного телефону у неї немає. Їй дають телефон, якщо вона комусь хоче подзвонити.

Дочки Анастасії Заворотнюк була потрібна допомога психолога – подробиці в сюжеті:

Раніше ми розповідали, що у дочки Анастасії Заворотнюк почалися проблеми зі здоров'ям через хворобу мами.