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У Анастасії Заворотнюк через хіміотерапію почалися проблеми з внутрішніми органами

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
14 липня, 08:41
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Зірка "Моєї прекрасної няні" вже кілька років бореться з онкологічним захворюванням. З'явилися нові подробиці про стан здоров'я Анастасії Заворотнюк
З'явилися нові подробиці про здоров'я Анастасії Заворотнюк
З'явилися нові подробиці про здоров'я Анастасії Заворотнюк / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Рідні Анастасії Заворотнюк вважають за краще не розповідати про її стан здоров'я, проте в ЗМІ все одно потрапляє інформація про акторку. Як розповів режисер Олексій Демідов виданню kp.ru, лікарям вдалося повернути зірку "Моєї прекрасної няні" в стадію ремісії після всіх чуток. Зараз акторка перебуває в своєму заміському будинку. Але як зазначив режисер, хіміотерапія негативно вплинула на інші органи.

На жаль, тривале лікування, а була і хіміотерапія, і гормональна терапія, позначилося на внутрішніх органах Анастасії. Постраждали серце, печінку, нирки. Є ускладнення. У зв'язку з цим проводиться додаткове лікування. Наскільки чув, у неї є деякі труднощі з мовою і рухової функцією. А також з пам'яттю. Права рука частково нерухома ще з минулого року, але масажі роблять свою справу, і відновлення йде, – розповів режисер.

Як себе почуває Анастасія Заворотнюк
Як себе почуває Анастасія Заворотнюк / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Він зазначив, що незважаючи на все, акторка не втрачає віри в краще. Вона проводить багато часу на свіжому повітрі, але Заворотнюк завжди супроводжує доглядальниця. Акторка сильно поправилася і їй важко пересуватися самостійно.

Рідні оберігають зірку "Моєї прекрасної няні" від зайвої уваги – тому мобільного телефону у неї немає. Їй дають телефон, якщо вона комусь хоче подзвонити.

Дочки Анастасії Заворотнюк була потрібна допомога психолога – подробиці в сюжеті:

Раніше ми розповідали, що у дочки Анастасії Заворотнюк почалися проблеми зі здоров'ям через хворобу мами.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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Я досить рано став батьком. Коли народився Саша, а потім Христина, у мене ще був вітер в голові. Можна сказати, був творчою і навіть легковажною людиною. Зараз відчуваю подвійну відповідальність. Я вже і батько, і дід. Маю трьох онуків. Виходить, мої онуки старше сина

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