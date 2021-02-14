Тріумф Мейхер і несподіваний виступ Борисюка: як пройшов четвертий випуск "Голосу країни 11"

Дізнайтеся, хто підкорював тренерів цього разу

Пройшов четвертий випуск шоу "Голос країни 11", який став не менш дивовижним, ніж третій епізод шоу. На проєкт прийшли відразу дві мегазірки – знаменитий український актор театру і кіно Віталій Борисюк та українська співачка, телеведуча, ексучасниця "ВІА Гри" Надія Мейхер.

Чим і ким ще здивував випуск – читайте далі в матеріалі.

Рудольф Афіцерян співає з самого дитинства і дуже любить музику. Родом він з Тбілісі, але зараз проживає в Одеській області. На "Голосі" хлопець виконав трек Лани Дель Рей Summertime Sadness. Рудольф пішов до команди Монатіка.

Наступними на сцену вийшли дівчата з дуету Folk Ladies. Віта і Аліна познайомилися, коли вчилися в хорі Верьовки, з тих пір дівчата дружать і творять разом. На сцену шоу вони прийшли, щоб популяризувати українську пісню на сучасний манер. Дівчата вибрали команду Олега Винника.

І ще один учасник потрапив в команду повелителя всіх вовчиць України. Роман Семенчук прийшов на "Голос країни 11", тому що вирішив не відкладати свої мрії на потім. Колись хлопця збила машина, після чого вони вирішив кинути нецікаву роботу і присвятити час музиці і вокалу.

Даша Давидова прийшла на шоу, щоб сказати всім, що шлях до впевненості в собі – це вихід із зони комфорту. Не треба заганяти себе в рамки і втрачати час, треба вірити в себе і крокувати до мрії. У дівчини є свій гурт "Матільда". Дарина раніше брала участь в "Х-факторі". На жаль, до неї не повернувся ніхто з тренерів.

На шоу "Голос країни 11" прийшов відомий український актор Віталій Борисюк. Це стало сюрпризом не тільки для суддів, а й для всіх глядачів проєкту. Віталій зізнався, що прийти на шоу його надихнула його дружина, знаменита актриса Ольга Сумська. З усіх тренерів до нього повернувся Олег Винник.

22-річна Наталія Шевченко з Миргорода прагне досягти в житті більшого і допомагати своїй родині, яка завжди вірить і підтримує її. Наталя вірить, що "Голос країни" – це єдиний проєкт в Україні, на якому звичайна дівчина з простої сім'ї може стати відомою співачкою. На жаль, до дівчині не повернувся ніхто з тренерів.

Віктор Нікіфоров вже був на "Голосі" в 7 сезоні в команді Сергія Бабкіна, але покинув проєкт на етапі батлів. Тоді хлопець забув слова пісні, і Бабкін відправив його додому. Зараз Віктор вирішив довести, що гідний сцени проєкту. Хлопцеві усміхнулася удача, і він став членом команди Тіни Кароль.

25-річна Яна Нікітіна прийшла на "Голос країни", щоб показати, що не потрібно вибирати між кар'єрою і материнством. На жаль, дівчині не вдалося розгорнути крісла тренерів.

19-річний Андрій Смерека прийшов на "Голос країни" перемагати. Хлопцеві вдалося розгорнути всі чотири крісла тренерів і навіть заспівати в дуеті з Тіною Кароль, але в команду він пішов до Монатіка. Андрій пояснив, що колись давно, на концерті в Тернополі, Дмитро Монатік побачив хлопця біля сцени і потиснув йому руку. Андрій вирішив, що це знак, тому сьогодні вибрав його команду.

Сергій Коваленко прийшов на шоу, щоб нарешті досягти бажаного успіху в справі всього свого життя – в музиці. До Сергія повернувся Олег Винник.

Вже не вперше на проєкт приходить учасник Нацвідбору на "Євробачення". На цей раз сцену підкорювала солістка проєкту VILNA Ірина Бояркіна. Вона також виступає під псевдонімом ERIA. Потужний і чарівний вокал Ірини розгорнув всі чотири крісла тренерів. Дівчина вибрала команду Монатіка.

Після Ірини на сцену вийшла 38-річна Олена Супрович – співачка-самоучка. Вона почала займатися вокалом у 25 років. На жаль, Ірині не вдалося зачарувати тренерів.

Українська співачка і екссолістка гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер вирішила зробити сюрприз тренерам, прийшовши на шоу. Надія зізналася, що дуже любить французьку мову і французький шансон. Вона професійно виконала пісню Патрісії Каас Mon mec a moi. До Надії повернулися всі чотири тренери. Спочатку Мейхер не планувала брати участь в шоу, але всі умовили її залишитися. Співачка пішла у команду до Тіни Кароль.

Раніше ми повідомляли, що на "Голосі країни 11" виступила онука Віктора Ющенка.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися