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Тріумф Go_A: від перших рядків на YouTube і Spotify до рекорду на Євробаченні

Сьогодні, 14:21

Гурт посів п'яте місце на конкурсі "Євробачення-2021". Тепер пісню SHUM наспівує вся Європа, а Go_A стали одними з найпопулярніших учасників конкурсу

Go_A
Go_A
Фото: instagram.com/go_a_band

Незважаючи на те що цього року український гурт Go_A посів п'яте місце на конкурсі "Євробачення-2021", перше місце він завоював в серцях багатьох слухачів в Європі (і не тільки).

Довгий час Go_A трималася в лідерах фаворитів букмекерів, на перших рядках в трендах YouTube, а на пісню SHUM активно робили кавери музиканти з усього світу.

Все про реальний успіх Go_A – в матеріалі Life Сегодня.

YouTube

В тренди відеохостингу YouTube потрапило відео виступу Go_A в пером півфіналі, який відбувся 18 травня. На момент публікації матеріалу, відео переглянуло 9,9 млн людей. Ролик досі утримує першу позицію в трендах!

Скріншот: YouTube

Відгук переможців

Під час пресконференції у фронтмена гурт Måneskin Даміано Давіда поцікавилися, хто є його фаворитом на конкурсі. Даміано без коливань відповів – "Це Україна!". А нещодавно в своєму Instagram-акаунті він опублікував скріншот обкладинки треку Go_A "Веснянка" та написав: "Вон просто неймовірні!"

Скріншот: Instagram

Друге місце на "Євробаченні"

Цього року здивували оцінки професійного журі на "Євробаченні". Багато хто вважає, що "реальні" бали показало голосування глядачів. Таким чином, Україна отримала 1 бал від професійного журі Італії, зате 12 балів за результатами голосування глядачів цієї країни.

Україна увійшла в ТОП-5 лідерів "Євробачення-2021". А між іншим, за глядацьким голосуванням Go_A на другому місці! Go_A отримали максимальний бал від глядачів таких країн: Італія, Ізраїль, Литва, Польща та Франція.

Go_A
Go_A
Фото: instagram.com/go_a_band

Spotify

Нещодавно ми писали, що пісня Go_A – SHUM посіла п'яте місце глобального рейтингу хітів сервісу Spotify. Це один з найпопулярніших інтернет-сервісів потокового аудіо. Вже зараз стало відомо, що тепер Україна посідає четверте місце. Це означає, що пісню українських артистів активно слухають в усьому світу!

Більш того, SHUM Go_A зайняв перше місце в рейтингу Spotify в Італії – країні, яка стала переможницею "Євробачення-2021".

Скріншот: Spotify

Кавери

Успіх будь-якої композиції визначається не тільки завдяки рейтингу, а й кількістю музикантів, які її переспівали. Трек SHUM став вірусним в Мережі – багато хто з не тільки українських, а й зарубіжних музикантів зробили кавери на конкурсну композицію Go_A.

Наприклад, блогер з Греції і фан "Євробачення" Esc Mike заспівав SHUM в акустичній версії під гітару.

Букмекери

Довгий час Go_A були в першій п'ятірці фаворитів букмекерів – як перед першим півфіналом "Євробачення-2021", так і під час гранд-фіналу.

Скріншот: eurovisionworld.com

Рекорд

Завдяки тому, що гурт Go_A пройшов до фіналу "Євробачення-2021", Україна стала єдиною країною за всю історію конкурсу, чиї учасники завжди ставали фіналістами! Пишаємося!

Go_A
Go_A
Фото: eurovision.tv

Раніше ми розповідали, про що пісня Go_A – SHUM.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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