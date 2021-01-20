Три повії тікають від сутенера в тизері серіалу "Червоне небо". Від творця "Паперового будинку"
У головній ролі – зірка "Флорісьєнти"
Творець популярного кримінального серіалу "Паперовий будинок", Алекс Піна зняв новий іспанський шедевр. Цього разу – не про злочинців, а про повій. І Netflix вже показав перший тизер.
Сюжет серіалу під назвою "Червоне небо" (Sky Rojo) оповідає про трьох повій – Корал, Венді та Джину, які тікають від свого сутенера Ромео і його поплічників. Тепер дівчата мають триматися разом, аби врятувати свої життя.
Головну роль грає Маріана Еспосіто, найбільш відома як Роберта з популярного серіалу нульових "Флорісьєнта".
Прем'єра серіалу запланована на 19 березня.
Дивіться тизер серіалу "Червоне небо":
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