Три повії тікають від сутенера в тизері серіалу "Червоне небо". Від творця "Паперового будинку"

У головній ролі – зірка "Флорісьєнти"

Творець популярного кримінального серіалу "Паперовий будинок", Алекс Піна зняв новий іспанський шедевр. Цього разу – не про злочинців, а про повій. І Netflix вже показав перший тизер.

Сюжет серіалу під назвою "Червоне небо" (Sky Rojo) оповідає про трьох повій – Корал, Венді та Джину, які тікають від свого сутенера Ромео і його поплічників. Тепер дівчата мають триматися разом, аби врятувати свої життя.

Головну роль грає Маріана Еспосіто, найбільш відома як Роберта з популярного серіалу нульових "Флорісьєнта".

"Червоне небо" Фото: Netflix

Прем'єра серіалу запланована на 19 березня.

Дивіться тизер серіалу "Червоне небо":

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