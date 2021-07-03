Три Instaдами в житті Андрія Богдана: що про них відомо

Нещодавно ЗМІ розсекретили нову дівчину екс-глави Офісу президента Андрія Богдана. Ми зібрали інформацію про його нинішню та колишніх пасій

Instaдами Андрія Богдана: що про них відомо / Фото: instagram.com/hannastorozhuk, instagram.com/the_slichnaya, instagram.com/vot_nah

Нещодавно ми дізналися, що новою дівчиною екс-глави Офісу президента Андрія Богдана стала модель Карина Тищенко. ЗМІ розсекретили, що вони зустрічаються вже близько трьох місяців.

До речі, колишня дружина Андрія – Анна Богдан недавно стала переможницею романтичного реаліті і завела нові стосунки.

Далі в матеріалі ми розповімо про трьох найяскравіших дівчат Андрія Богдана. Що в них спільного, крім екса? Яскрава "інстаграмна" зовнішність, "вилизані" фото і велика кількість підписників у соцмережах. В іншому – вони дуже різні.

Анна Богдан

Вона ж Сторожук. 29-річна Анна родом з Києва. Вона працює в сфері туризму, була моделлю. У 2015 році отримала ступінь магістра, закінчивши Національний університет харчових технологій.

Анна Богдан / Фото: instagram.com/hannastorozhuk

Анна Богдан працює менеджеркою з туризму. В її Instagram з 182 тис. підписників можна знайти безліч фото з різних країн: починаючи з Таїланду і закінчуючи Кіпром. Схоже, що Анна любить подорожі.

А нещодавно дівчина розповіла фоловерам про те, як набрала зайвих кг після розлучення з Андрієм Богданом у 2019 році. Пара була разом три роки, півтора з яких – в шлюбі.

Анастасія Слічна

Наступною дівчиною Андрія Богдана стала співвласниця бренду купальників La Mare Swimwear, а також інтернет-магазину біжутерії Jewellery Bazar Анастасія Слічна.

Анастасія Слічна / Фото: instagram.com/the_slichnaya

Вона вчилася у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана на факультеті "Міжнародна економіка".

Анастасія познайомилася з Андрієм Богданом в 2018-му році через спільних друзів. Під час їхнього роману, закохані жили в будинку політика в Конча-Заспі, разом з 4 дочками Богдана. Пара розлучилася на початку 2020 року.

На цей момент в Instagram у Анастасії Слічної більш 14 тис. підписників.

Карина Тищенко

Про Карину Тищенко відомо не дуже багато. З Андрієм Богданом вони разом близько трьох місяців. Дівчина – модель, живе в Києві. В Instagram на її закритий аккаунт підписані майже 50 тис. користувачів.

Карина Тищенко показує відверті фото в соцмережах / Фото: instagram.com/vot_nah

У мережі є фото Карини з білизна (мабуть, дівчина любить відверті фотосесії), в дорогих закладах і за кордоном.

Нова дівчина Андрія Богдана Карина Тищенко / Фото: instagram.com/vot_nah

Як пишуть ЗМІ, нещодавно Андрія Богдана та Карину Тищенко помітили в Туреччині, де пара відвідала показ мод Ocean fashion show.

Карина Тищенко / Фото: instagram.com/vot_nah

Андрій Богдан – юрист, політик. Раніше був керівником Адміністрації президента, пізніше – Офісу президента України (з 25 червня 2019 року по 11 лютого 2020 року).

Богдан родом зі Львова. Йому 44 роки. Є чотири дочки від шлюбу з Ольгою Богдан: Вікторія, Анастасія, Катерина і Софія.

Як знаменитості переживають розлучення – дивіться в сюжеті:

Раніше ми писали, що Андрій Богдан і Карина Тищенко відпочивали в елітному турецькому готелі Maxx .