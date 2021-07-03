Три Instaдами в житті Андрія Богдана: що про них відомо

Нещодавно ми дізналися, що новою дівчиною екс-глави Офісу президента Андрія Богдана стала модель Карина Тищенко. ЗМІ розсекретили, що вони зустрічаються вже близько трьох місяців.
До речі, колишня дружина Андрія – Анна Богдан недавно стала переможницею романтичного реаліті і завела нові стосунки.
Далі в матеріалі ми розповімо про трьох найяскравіших дівчат Андрія Богдана. Що в них спільного, крім екса? Яскрава "інстаграмна" зовнішність, "вилизані" фото і велика кількість підписників у соцмережах. В іншому – вони дуже різні.
Анна Богдан
Вона ж Сторожук. 29-річна Анна родом з Києва. Вона працює в сфері туризму, була моделлю. У 2015 році отримала ступінь магістра, закінчивши Національний університет харчових технологій.
Анна Богдан працює менеджеркою з туризму. В її Instagram з 182 тис. підписників можна знайти безліч фото з різних країн: починаючи з Таїланду і закінчуючи Кіпром. Схоже, що Анна любить подорожі.
А нещодавно дівчина розповіла фоловерам про те, як набрала зайвих кг після розлучення з Андрієм Богданом у 2019 році. Пара була разом три роки, півтора з яких – в шлюбі.
Анастасія Слічна
Наступною дівчиною Андрія Богдана стала співвласниця бренду купальників La Mare Swimwear, а також інтернет-магазину біжутерії Jewellery Bazar Анастасія Слічна.
Вона вчилася у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана на факультеті "Міжнародна економіка".
Анастасія познайомилася з Андрієм Богданом в 2018-му році через спільних друзів. Під час їхнього роману, закохані жили в будинку політика в Конча-Заспі, разом з 4 дочками Богдана. Пара розлучилася на початку 2020 року.
На цей момент в Instagram у Анастасії Слічної більш 14 тис. підписників.
Карина Тищенко
Про Карину Тищенко відомо не дуже багато. З Андрієм Богданом вони разом близько трьох місяців. Дівчина – модель, живе в Києві. В Instagram на її закритий аккаунт підписані майже 50 тис. користувачів.
У мережі є фото Карини з білизна (мабуть, дівчина любить відверті фотосесії), в дорогих закладах і за кордоном.
Як пишуть ЗМІ, нещодавно Андрія Богдана та Карину Тищенко помітили в Туреччині, де пара відвідала показ мод Ocean fashion show.
Андрій Богдан – юрист, політик. Раніше був керівником Адміністрації президента, пізніше – Офісу президента України (з 25 червня 2019 року по 11 лютого 2020 року).
Богдан родом зі Львова. Йому 44 роки. Є чотири дочки від шлюбу з Ольгою Богдан: Вікторія, Анастасія, Катерина і Софія.
Як знаменитості переживають розлучення – дивіться в сюжеті:
Раніше ми писали, що Андрій Богдан і Карина Тищенко відпочивали в елітному турецькому готелі Maxx .