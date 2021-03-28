"Теж до суду подасть?": репер Баста нахамив Лободі під час телешоу

Музикант назвав колегу "старою ювеліршею"

Галас навколо Світлани Лободи не вщухає. Днями співачка заявила, що подає до суду на пластичного хірурга, а тепер у неї стався конфлікт із колегою по шоу "Голос.Діти" репером Бастою.

Під час останнього ефіру вокального проекту, де Лобода є наставницею юних учасників, між нею і Бастою сталася словесна перепалка. Співачка коментувала номер одного з конкурсантів і назвала його "неогранованим діамантом".

Баста перебив Світлану і сказав: "Теж мені, ювелірша стара". Лобода буквально шокована від такої фрази артиста, а той поспішив виправитися: "Не стара, а в сенсі професійний ювелір".

Пізніше Василь Вакуленко (це справжнє ім'я Басти) ще раз вибачився перед Лободою за "некоректне висловлювання".

А ось фолловери співачки оцінили жарт репера. "Посміявся від душі", "Ну Василь дуже близько до краю ходить, він договориться", "Молодці. Без гумору на цій землі було б складно".

А хтось навіть пожартував про суд, натякаючи на нещодавній конфлікт Світлани із хірургом. "Що, реально суд?", "Теж в суд подасть?", – пишуть користувачі соцмережі.

Щось не так сказати комусь дуже легко, особливо, коли ти не виспався. Цього ранку всі відчули, ніби у них вкрали годину сну. Так і є, вночі Україна перейшла на літній час. Навіщо це було потрібно, дивіться в новому випуску "Дід Панч та молодь".

Нагадаємо, що раніше Баста назвав себе українцем, але не захотів відповідати на питання "чий Крим?" .

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