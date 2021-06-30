Тотальний контроль і гучний суд: все, що потрібно знати про боротьбу Брітні Спірс за свободу

У нашому матеріалі дізнайтеся, чому от уже 13 років Брітні Спірс проти своєї волі знаходиться під опікою батька, з чого все почалося і що чекає артистку в майбутньому

Чому Брітні Спірс знаходиться під опікою - всі подробиці / Фото: Getty Images

Ось уже 13 років Брітні Спірс знаходиться під опікою свого батька і його помічників. Артистка не може самостійно ухвалювати важливі рішення в своєму житті, розпоряджатися своїми фінансами, майном і виступати на сцені. Нещодавно вона вперше виступила в суді і попросила "повернути їй нормальне життя".

У матеріалі Life Сьогодні дізнайтеся всі подробиці про боротьбу Брітні Спірс за право розпоряджатися власним життям.

З чого все почалося?

Багато хто пам'ятає несподівану витівку Брітні Спірс: в 2007 році поп-зірка повністю збрила свої довгі локони після нервового зриву, який артистка пережила на тлі смерті своєї тітки від раку і постійного переслідування журналістами.

Деякий час артистка також перебувала в реабілітаційному центрі, куди її помістили родичі. У Спірс були проблеми з алко- та наркозалежністю, через що опіка над двома її синами перейшла до її екс-чоловіка – Кевіна Федерлайна, з яким Брітні прожила в шлюбі всього два роки.

Брітні Спірс і Кевін Федерлайн / Фото: Getty Images

Умови опікунства над Брітні досі тримаються в таємниці – немає чіткого пояснення, згідно з яким вже понад 10 років артистка не може розпоряджатися власним життям і фінансами. В основному, все списують на проблеми психічного здоров'я попзірки.

Тотальний контроль Брітні

Згідно з судовими документами, Джеймс Спірс має право обговорювати можливість ведення бізнесу, продавати власність дочки і обмежувати кількість людей, з якими контактує Брітні. Він може подати судову заборону на тих, хто, на його думку, загрожує стабільності його дочки.

Джеймс контролює кожну покупку, яку здійснює Брітні – адже все це повинно реєструватися в судових звітах про витрати Спірс за рік.

Брітні Спірс з батьком у 2006 році / Фото: Getty Images

Незважаючи на все це, не маючи повної влади над своїм життям, Спірс протягом 10 років старанно працювала, випускаючи альбоми кожні два-три роки і отримуючи чималі гонорари за свої концерти, а також суддівство в телешоу "The X Factor". Наприклад, в період із 2013 по 2017 рік вона відіграла 248 концертів у Лас-Вегасі, кожен виступ приніс їй 500 000 доларів.

Початок #FreeBritney

Крім батька, опікуном Спірс також був призначений і адвокат Ендрю Уоллетом, який "охороняв" все майно співачки. У березні 2019 році Уоллетом відмовився від ролі опікуна, толком не пояснивши причину.

У матеріалах суду Ендрю написав, що його відсторонення від опікунства має відбутися якомога швидше, інакше це може завдати Брітні "істотної шкоди і непоправної шкоди".

Такий поворот подій став тривожним дзвіночком для багатьох фанатів артистки. Але ситуація погіршилася, коли в тому ж році Брітні несподівано скасувала своє шоу в Лас-Вегасі і заявила про паузу в кар'єрі. Причиною Спірс назвала хвороба батька, який переніс розрив товстої кишки.

Учасники руху FreeBritney / Фото: Getty Images

В той момент Брітні потрапила в психіатричну лікарню і, як писали численні західні ЗМІ, причиною цього був сильний стрес через хворобу батька.

У тому ж місяці в США виходить подкаст Britney's Gram, який ведуть американські гумористки Тесс Баркер і Барбара Грей про життя артистки. У новому випуску подкасту було зроблено сенсаційну заяву: Джеймс Спірс скасував шоу Брітні через її відмови приймати таблетки і "запроторив" дочку в психлікарню проти її волі. Більш того, опікунство над Брітні мало закінчитися нібито ще в 2009 році.

Звідки така інформація?

Зрозуміло, що Тесс і Барбара не взяли ці факти з повітря. Все, що вони обговорюють в подкастах, має певні підстави. Тоді провідним на гарячу лінію зателефонував невідомий чоловік. Він представився помічником адвоката, який працював зі Спірс. За словами незнайомця, саме батько змусив Брітні відмовитися виступати на сцені в Лас-Вегасі. Чоловік також зробив ряд інших заяв, зазначивши, що він "дуже турбується про незалежність Брітні".

Після того, як подкаст із цими зізнаннями вийшов у Мережу, шанувальники Брітні забили тривогу. У соцмережах вони запустили флешмоб на підтримку Спірс, який отримав назву #FreeBritney (з англ. – "Свободу Брітні").

Учасники руху FreeBritney / Фото: Getty Images

Фанати Спірс почали писати артистці в соцмережах, виступати з протестами під будівлею суду і закликати ЗМІ звернути увагу на проблему Спірс.

Багато також стали помічати, що Брітні почала публікувати незвичайні і трохи дивні відео в Instagram. На відеороликах Спірс дивно танцювала і нібито подавала таємні знаки своїм шанувальникам, благаючи про допомогу.

Батько Брітні прокоментував появу #FreeBritney, назвавши всіх прихильників руху "конспіраторами".

Хто підтримав Брітні Спірс?

Брітні Спірс підтримали багато знаменитостей. Серед зірок, хто голосно висловився про цю ситуацію – співачка Шер, світська левиця Періс Хілтон, співачка Майлі Сайрус, актор і співак, а також екс-коханий Брітні – Джастін Тімберлейк, і багато інших.

Активно підтримала Брітні її колега, відома співачка Крістіна Агілера. Нещодавно вона висловила свою думку в Twitter :

"Останні кілька днів я думала про Брітні і про все, що їй довелося пережити. Неприпустимо, щоб будь-яка жінка, яка бажає контролювати свою долю, не могла жити так, як вона хоче", – написала Агілера.

Скріншот: Twitter

Христина зробила серію публікацій у соцмережі.

"Коли тебе змушують мовчати, залякують, позбавляють підтримки з боку "близьких" – це найбільш руйнівна і принизлива річ із усіх можливих. Не можна недооцінювати моральний і емоційний збиток, який можуть нанести ці речі", – заявила Кристина.

Скріншот: Twitter

Суд за свободу

У 2019, коли у батька Брітні виникли проблеми зі здоров'ям і артистка перестала давати концерти, тимчасову опіку над Спірс взяла менеджер співачки – Джоді Монтгомері.

У 2020 році разом зі своїми адвокатами Спірс попросила суд не повертати опіку над нею її батькові. Тоді співачка хотіла, щоб її життя продовжувала контролювати Монтгомері. Адвокати Брітні також заявляли, що артистка "боїться батька" і не спілкується з ним.

У тому ж році Брітні Спірс програла суд проти батька – Джеймс Спірс залишився опікуном артистки.

Весь цей час інтереси Брітні в суді представляли її адвокати, але лише тиждень тому, 23 червня, Спірс вперше виступила на судовому засіданні, де в телефонному режимі розказала про жахіття, який пережила за всі роки опікунства.

Брітні Спірс / Фото: instagram.com/britneyspears

Брітні забороняли вагітніти, накачували наркотиками і контролювали кожен її крок – про це з усіма подробицями поп-зірка розповіла на судовому засіданні.

У відповідь на заяви дочки від імені батька Брітні його юристи заявили, що Джеймс "шкодує, що його дочка страждає від такого болю, любить Брітні і дуже по ній нудьгує".

Після того, як новина про виступ Брітні розлетілася по всьому світові ЗМІ, вперше публічно заговорила молодша сестра Спірс, яку звинувачували в тому, що вона підтримує їхнього батька.

Брітні та Джеймі Спірс / Фото: Getty Images

Джеймі пояснила, що не висловлювалася раніше, тому що чекала, поки Брітні сама все розповість.

"Мене не хвилює, чи хоче вона втекти в тропічний ліс і завести мільйон дітей в глушині або вона хоче повернутися і правити світом, як це робила багато разів раніше. Мені нема чого втрачати в будь-якому випадку, мене це не стосується, тому що я просто її сестра, яка бажає їй щастя", – говорить Джеймі.

Що буде далі?

Виступ Брітні викликало величезний суспільний резонанс. Зрозуміло, що її справу не залишать без уваги і, можливо, співачці все ж вдасться позбутися від опікунства і почати самостійно контролювати своє життя.

Однак, як повідомляє Associated Press, перед тим, як буде прийняте будь-яке рішення про припинення опікунства, ймовірно, буде потрібно тривалий судовий процес.

Відповідно до законів Каліфорнії, Брітні повинна буде довести, що вона здатна керувати своїм життям, а в такому випадку ретельне розслідування і оцінка всіх подробиць – неминучі.

Hаніше Брітні Спірс вибачилася за те, що два роки брехала в Instagram .

Дивіться відеосюжет про те, як заарештували колишнього чоловіка Брітні Спірс: