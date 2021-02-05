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ТОП-10 сексуальних фото Кріштіану Роналду, якому сьогодні виповгюється 36 років

Сьогодні, 13:55

5 лютого знаменитий футболіст святкує день народження

5 лютого зірці світового футболу Кріштіану Роналду, який пожертвував мільйони доларів на боротьбу із коронавірусом, виповнюється 36 років. Талановитий спортсмен з видатною кар'єрою, Роналду також популярний серед дівчат.

Топові журнали запрошують знаменитість знятися для обкладинки, і ми розуміємо, чому. На честь дня народження Кріштіану Роналду Сьогодні.Lifestyle зробили добірку його найсексуальніших фото.

Фото: instagram.com/cristiano/

Фото: instagram.com/cristiano/
Фото: instagram.com/cristiano/
Фото: instagram.com/cristiano/
Фото: instagram.com/cristiano/

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Фото: instagram.com/cristiano/
Фото: instagram.com/cristiano/
Фото: instagram.com/cristiano/
Фото: instagram.com/cristiano/
Фото: instagram.com/cristiano/

Зазначимо, що Кріштіану Роналду довгий час грав за футбольний клуб "Реал" (Мадрид). Він був визнаний кращим бомбардиром в історії клубу. Також Кріштіану є капітаном збірної команди Португалії, у складі якої став чемпіоном Європи в 2016 році.

З 2018-го року грає за італійський клуб "Ювентус". Контракт з Роналду розрахований до 30 червня 2022 року із зарплатою в 30 мільйонів євро на рік, що є найбільшою сумою в історії італійських клубів.

Більше — дивіться у сюжеті:

Відео: Сьогодні

Раніше Роналду зворушливо привітав свою наречену із днем народження.

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