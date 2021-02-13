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ТОП-10 гарячих фото молодого Роббі Вільямса

Сьогодні, 12:08

13 лютого співак святкує 47-й день народження

13 лютого свій 47-й день народження святкує британський співак, автор пісень і актор Роббі Вільямс, який став татом у День всіх закоханих. З цієї нагоди ми вирішили показати найгарячіші фото знаменитого красеня в молодості.

Зараз Вільямс виглядає ані трохи не гірше, ніж в 20 років, але ці його знімки ви точно раніше не бачили!

До речі, вже завтра ми святкуватимемо День закоханих, а Роббі Вільямс навряд чи привітає вашу кохану людину із цим днем, так що пропонуємо брати все в свої руки – дивіться нашу інструкцію як провести 14 лютого, щоб запам'ятати цей день на все життя.

ТОП-10 гарячих фото молодого Роббі Вільямса

Фото: Getty Images

Роббі Вільямс народився 13 лютого 1974 року в місті Сток-он-Трент в сім'ї Пітера і Джанет Терези Вільямс. Його кар'єра почалася з бойз-бенду Take That, куди майбутній артист потрапив після школи.

Фото: Getty Images

Одного разу Роббі Вільямс прийняв рішення покинути Тake That, а після колектив й зовсім розпався.

Фото: Getty Images

У 1996 році Роббі почав роботу над першим студійним альбомом. Якраз у той період співак боровся з наркотичною та алкогольною залежністю.

Фото: Getty Images

Не можна заперечувати, що його справи в сольній кар'єрі практично відразу пішли добре. За його плечима десятки успішних альбомів і синглів, нагороди та мільйонні статки.

Фото: Getty Images

Роббі Вільямс вважається найбільш продаваним іноземним виконавцем в Латинській Америці і одним з найкрасивіших чоловіків планети, на нашу скромну думку.

Фото: Getty Images

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Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Раніше ми писали, що Роббі Вільямс вдруге зробив пропозицію дружині .

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