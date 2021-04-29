Тоня Матвієнко зізналася, хто має вплив на її молодшу дочку. Це не бабуся і не тато

Тоня Матвієнко назвала молодшу дочку в честь мами. Але ось вплив на маленьку Ніну має зовсім не зіркова бабуся

Українські виконавиці Тоня і Ніна Матвієнко у програмі "Зіркоманія" на телеканалі "Україна 24" розповіли, кого слухає Ніна-молодша і про сварки в зірковому сімействі.

Тоня Матвієнко мама двічі . Вперше вона завагітніла в 17 років, а другий раз в 34. І кожен раз побоювання були різні.

"Тоді я була психологічно не готова. Дуже багато чого не знала. Головна проблема – досвіду не було, від цього важкувато було. А зараз теж непросто. Народити в 34 – стільки вже знаєш і страх з'явився, щоб все пройшло добре", – розповіла Тоня.

І хоч співачку підтримували батьки, але не все було гладко.

"Більше переживала, як буду закінчувати школу і що там скажуть. Я була щаслива, що стану молодою мамою. Були якісь погляди, але мене це не хвилювало ", – поділилася Тоня Матвієнко.

Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Новина про вагітність шокувала маму, але коли молодята повідомили про одруження, Ніні Митрофанівні відлягло.

"Справа в тому, що вона відразу прийшли з іконками – благословити їх на весілля", – зізналася українська артистка.

Співачки поділились досвідом виховання дочок, в тому числі розповіли про покарання.

"У нас немає покарань. Можемо насварити, планшет не дати. А кут, гречка – такого немає ", – каже Тоня.

Єдина, хто має вплив на Ніну-молодшу – старша сестра.

"Ось хто строїть, то це Уляна. От повірте – не мама, не тато. Ніна робить очі благальні: "Бабуся, рятуй", – розповідає Ніна Митрофанівна.

Ніна Матвієнко і Тоня з чоловіком і дітьми Фото: instagram.com/tonya_matvienko

З приводу сварок між мамою і дочкою зірки жартують.

"Арсен бере ломаку і розганяє", – жартує Ніна Матвієнко.

"Краще цей день пережити, а потім сказати:" Доброго ранку ". Я намагаюся мамі там в Viber написати: "Вибачте мене", – зізналася Тоня.

Раніше Ніна Матвієнко розповіла про своє дитинство.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися