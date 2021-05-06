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Тоня Матвієнко з'явилася на обкладинці глянцю з дочками, але без Арсена Мірзояна (фото)

Сьогодні, 15:27

Українська артистка стала героїнею нового випуску популярного журналу і позувала зі своїми дочками для обкладинки. Артистка зізналася, що саме таке бажання загадала на своє 40-річчя

Тоня Матвієнко з дочками Ніною та Уляною
Тоня Матвієнко з дочками Ніною та Уляною
Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Дочка Ніни Матвієнко, співачка Тоня Матвієнко, яка нещодавно зізналася, хто має вплив на її молодшу дочку, позувала зі своїми дівчатками для обкладинки популярного глянцю. 5-річна Ніна і 22-річна Уляна разом з їхньою зірковою мамою прикрасили новий номер журналу Viva! Однак чоловіка співачки, Арсена Мірзояна на фото не було.

На обкладинці, яку Тоня Матвієнко показала у своєму Instagram-акаунті, вона одягнена в сукню смарагдового кольору української дизайнерки Olya Mak. Старша дочка співачки, Уляна, теж була в елегантному атласному вбранні, а молодша, Ніна, навпаки одягнена в яскраву барвисту сукню.

"Які три бажання я загадала на свої 40? Здоров‘я моїй родині, відсвяткувати ювілей на сцені та бути королевою зі своїми принцесами на обкладинці", – підписала фото Тоня Матвієнко.

Тоня Матвієнко з дочками на обкладинці VIVA!
Тоня Матвієнко з дочками на обкладинці VIVA!
Фото: instagram.com/tonya_matvienko

У самому інтерв'ю співачка розкрила деталі своєї музичної кар'єри та згадала, як в 17 років кинула музику на якийсь час. Зате тепер артистка має все, про що вона коли-небудь мріяла.

"Мені зараз 40 і мені кльово. У мене є все, про що я колись мріяла. Так, було важко, не впало нічого з неба. Взаємне кохання, є діти. Любов – велика пригода всього життя", – сказала Тоня Матвієнко.

Співачка також пригадала, як їй довелося залишити кар'єру на якийсь час.

"У 17 років я стала мамою, тому покінчила з музикою і вибрала, як мені здавалося, більш стабільну професію, бо треба було забезпечувати сім’ю. Була й піарницею, і в художній галереї працювала — всюди відчувала, що то не моє. А у 26 прийшла до мами на кухню і сказала: "Досить, хочу бути співачкою", бо це була мрія всього мого життя", – поділилася зірка.

Нагадаємо, що раніше Ніна Матвієнко зробила несподіване зізнання про своє дитинство.

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