З шампанським під РАГСом. Тоня Матвієнко згадала, як вони з Арсеном Мірзояном розписалися (відео)

Дочка Ніни Матвієнко і її чоловік вчора відсвяткували важливу подію в їхній родині – пара разом вже чотири роки. Тоня скористалася нагодою і поділилася з підписниками архівним відео

Тоня Матвієнко з чоловіком Арсеном Мірзояном Фото: прес-служба

40-річна співачка Тоня Матвієнко, яка раніше з'явилася на обкладинці глянцю з дочками без Арсена Мірзояна, привітала свого коханого з їхньою четвертою річницею шлюбу. Артистка опублікувала архівне відео, яке було знято за кілька днів до їхнього весілля у 2017 році.

У ролику, яким Тоня Матвієнко поділилася у своєму Instagram-акаунті, вони з Арсеном і трьома їхніми друзями прямо на вулиці п'ють шампанське. Однак, телефон чоловіка Тоні не записав звук, тож про що говорили молодята – залишиться для публіки в таємниці.

"Відео без звуку, але це не важливо! Нам офіційно з Арсеном Мірзояномчотири роки. День розпису 8.06.2017, весілля рівно через тиждень", – написала Тоня Матвієнко.

У коментарях співак пожартував щодо відсутності звуку.

"Ну мій телефон зберіг в таємниці, про що ми там говорили", – написав Арсен Мірзоян.

На відміну від весілля, розпис зіркового подружжя пройшов скромно в оточенні друзів. Тоня Матвієнко одягнула білу сукню, а на голову – прикрасу з ромашками.

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян Відео: instagram.com/tonya_matvienko

Також в Instastories Тоня Матвієнко опублікувала романтичне фото, на якому вони з Арсеном обіймають і цілують одне одного.

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян відзначили четверту річницю Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Нагадаємо, що весілля Арсена Мірзояна і Тоні Матвієнко відбулося кількома днями пізніше, 15 червня 2017 року. На святі були друзі й родичі пари, включаючи їх дітей, а сам захід пройшов на березі Дніпра. Подружкою нареченої була однокурсниця співачки, Марина, а лідер гурту "Тартак" Сашко Положинський виступив свідком. Під час урочистостей Тоня Матвієнко змінила дві сукні – обидві від українських брендів.

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