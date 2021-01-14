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Том Круз купив роботів для стеження за неслухняними колегами. Все через COVID-19!

Сьогодні, 11:13

Нещодавно актор накричав на співробітників, які не дотримувалися норм безпеки

Голлівудський актор Том Круз так переживає за зйомки фільму "Місія нездійсненна 7", що придбав двох роботів, які тепер патрулюватимуть знімальний майданчик, повідомляє The Sun.

Роботи, які, за словами інсайдерів, коштують надзвичайних грошей, будуть регулярно перевіряти кожного члена знімальної групи, роблячи тести на COVID-19. Вони також будуть "патрулювати" приміщення під час зйомок.

Можливо, це пов'язано з тим, що не всі колеги Тома дотримуються правил безпеки під час пандемії. А оскільки Том не може фізично бути присутнім на кожній знімальній локації і всіх контролювати, він вирішив замінити себе роботами.

Том Круз на зйомках "Місія нездійсненна"
Том Круз на зйомках "Місія нездійсненна"
Фото: Getty Images

Нещодавно Круз накричав на своїх співробітників, які прийшли на майданчик без маски. Том дуже турбується про те, що кіноіндустрія і так в занепаді через пандемію, а тут ще й безладні співробітники створюють неприємності.

Раніше ми повідомляли, що Том Круз таємно зустрічається з 38-річною партнеркою по фільму "Місія нездійсненна 7".

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