Тіна Кароль показала вбрання, яке ні за що не вдягне. Його створив дизайнер Леді Гаги (фото)

Незвичайний костюм для сцени артистці пошили спеціально для її виступів і зйомок в кліпах, проте вбрання артистці не сподобалося

Тіна Кароль показала вбрання, яке ніколи в житті не вдягне Фото: instagram.com/tina_karol

Українська поп-діва Тіна Кароль, яка вперше виступить на музичному фестивалі Atlas Weekend-2021, воказала костюм, який ніколи в житті не вдягне.

У новому інтерв'ю "42 питання Тіні Кароль" на YouTube-каналі артистки вона продемонструвала екстравагантний костюм, який за стилем нагадує вбрання епатажної американської співачки Леді Гаги.

"Це, до речі, її (Леді Гаги – Ред.) дизайнер і робив. Але це мені не зовсім підходить. Вбрання відправиться назад. Таке буває", – заявила Тіна інтерв'юеру.

Незрозуміло, Тіна пожартувала про дизайнера Гаги або ж вона говорила про це всерйоз, але саме вбрання і справді нагадує яскраві і незвичайні костюми американської зірки.

Вбрання Тіни Кароль Фото: Скріншот з YouTube

Вбрання являє собою довгий комбінезон яскраво-синього кольору з нюдовимі вставками. Також до костюму додавалися і сині туфлі на високих підборах. Тіні такий образ не сподобався, тому вбрання відправиться назад до дизайнера.

Вбрання Тіни Кароль Фото: Скріншот з YouTube

У повсякденному житті Тіна, до речі, віддає перевагу спокійним відтінки. Артистка любить затишні casual-костюми, джинси і кофти. Такий стиль кардинально відрізняється від вбрання, в якому Кароль виступає на сцені.

Якщо на концертах її можна побачити в спокусливих сукнях з декольте і високим розрізом, на високих підборах і з червоною помадою, то в житті Тіна швидше вибере нюдовий відтінок в макіяжі, зручні і стильні кеди і теплий спортивний костюм.

До речі, раніше ми розповідали, як носити тренд цього літа – бандани. Про бандани заговорили ще рік тому, коли ті з'явилися в колекціях Dior і Jacquemus. З тих пір тренд поступово набирав обертів, щоб цього літа досягти свого піку. Чудовим прикладом поділилася Тіна Кароль в своєму Instagram.

Дивіться повну версію інтерв'ю Тіни Кароль:

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