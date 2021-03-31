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Тімур Мірошниченко не буде вести скандальний Слов'янський базар у Білорусі

Сьогодні, 09:56

Ведучий заявив, що в цього року в конкурс втрутилася політика

Щорічний фестиваль "Слов'янський базар", який проходить в Білорусі, цього року став скандальним. Всьому виною "політичне питання" – в країні вже більше пів року тривають протести проти режиму невизнаного президента Олександра Лукашенка.

У зв'язку з цим білоруси закликають багатьох зарубіжних артистів ігнорувати запрошення на білоруські фестивалі та інші заходи.

Нещодавно на афіші "Слов'янського базару" з'явилися імена багатьох українських і російських артистів, серед яких і українські виконавці Олег Винник і Еліна Іващенко, а також ведучий Тімур Мірошниченко, який веде фестиваль від України вже кілька років, але цього року від – відмовився.

Тімур Мірошниченко
Тімур Мірошниченко
Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Про своє рішення Мірошниченко повідомив на сторінці в Instagram:

"Слов’янський базар". Я дійсно понад 10 років був ведучим цього заходу від України. Усі ці роки це була історія про музику. Аж до цього року, коли ситуація у Білорусі напружилися настільки, що навряд пісенний фестиваль може залишитись осторонь політики. Я не їду до Вітебська, і повідомив про це організаторів", – заявив Тимур.

Зазначимо, що багато артистів, імена яких били помічені на афіші, стверджують, що їх помістили туди без згоди.

Нагадаємо, в минулому році на "Слов'янському базарі" перемогла українська співачка Еліна Іващенко. Артистка дала Life Сьогодні ексклюзивне інтерв'ю.

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