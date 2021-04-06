Тимур Мірошниченко більше не ведучий програми Зірковий шлях

Сьогодні ведущий провів свій останній ефір програми "Зірковий шлях"

Тимур Мірошниченко, який недавно відмовився вести "Слов'янський базар", більше не ведучий програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна". Про це повідомляється на Instagram -сторінці проєкту.

Команда проєкту подякувала Тимуру за роботу і зазначила, що ведучий разом зі своєю колегою Альоною Вінницькою провів понад двісті ефірів програми "Зірковий шлях".

Альона Вінницька та Тимур Мірошниченко Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Команда проєкту щиро дякує Тімуру за понад півтора року неймовірної співпраці. За цей час, разом із партнеркою по програмі — Альоною Вінницькою— ведучий провів понад двісті випусків "Зіркового шляху", де розповів близько тисячі історій про знаменитостей.", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що за цей час Тимур не раз і сам ставав героєм програми. Він ділився найголовнішими подіями зі свого життя з проєктом про зірок. Так програма "Зірковий шлях" одна з перших розповідала про народження сина і нове житло ведучого.

Раніше ми розповідали, білоруси подякуй Тимура Мірошниченка за відмову вести "Слов'янський базар".

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