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Темношкіра фея-хрещена без статі та Попелюшка з Куби: все про нову кіноадаптацію казки

Сьогодні, 19:29

Днями з'явилися перші фото нового ремейка "Попелюшки", в якому роль Хрещеної Феї грає Біллі Портер. Що відомо про нову кіноадаптацію знаменитої казки – розповідаємо

"Попелюшка"
"Попелюшка"
Фото: ew.com

У Голлівуді продовжують модернізувати знамениті казки і прямо зараз готують для глядачів нову інтерпретацію "Попелюшки". Якщо ще недавно Мережу сколихнула новина про те, що Disney створила бодіпозитивний вигляд Попелюшки для книги, то вже кілька днів кіномани бурхливо обговорюють гендерно-нейтральну фею у виконанні темношкірого Біллі Портера в майбутньому фільмі. За словами самого актора, "Попелюшка" стане класичною казкою для нового покоління. Судячи з першої інформації про картину, це дійсно так.

Що ми побачимо в новому рімейку "Попелюшки" і хто зіграє в ньому головні ролі – дивіться далі.

Кадр з нового мюзиклу "Попелюшка"
Кадр з нового мюзиклу "Попелюшка"
Фото: ew.com

Акторський склад нової "Попелюшки"

Головну роль в романтичному мюзиклі зіграє 24-річна кубино-американська співачка Каміла Кабельо.

Історія самої Каміли теж досить казкова: вона прославилася завдяки американському шоу "Х-фактор", а через пару років стала однією з найпопулярніших світових попзірок. Ви можете її знати по треку Havana, який у 2017 році звучав мало на кожному розі. А у 2019 році їх з Шоном Мендесом трек Senorita посів друге місце в хіт-параді Billboard Hot 100. Так що можна розраховувати на приголомшливі саундтреки фільму.

Каміла Кабельо в ролі Попелюшки
Каміла Кабельо в ролі Попелюшки
Фото: ew.com

Але хто більше всіх привернув увагу в новому фільмі – це Біллі Портер, який, за всіма канонами сучасності, грає роль феї без статі.

Режисерка і сценаристка фільму Кей Кеннон ("Ідеальний голос", "Секс не буде!!!", "Новенька") спеціально написала цю роль для актора. Сам по собі Біллі Портер відомий унікальним і яскравим стилем, так що його персонаж обіцяє бути таким же екстравагантним і сміливим.

"Це дуже потужно, адже магія не має статі. Діти – готові. Це дорослі гальмують", – прокоментував він свою роль нейтрально-гендерної феї-хрещеної.

Біллі Портер в ролі Хрещеної Феї
Біллі Портер в ролі Хрещеної Феї
Фото: ew.com

Роль нареченого принца Попелюшки дісталася 26-річному британцеві Ніколасу Голіцину.

Він найбільш відомий за серіалом "Покої", де його колегою по майданчику була Ума Турман, а також по фільму "Чортів красунчик". Попри деяку фільмографію, Ніколаса Голіцина можна віднести до свіжих облич у великому кіно.

Ніколас Голіцин і Каміла Кабельо
Ніколас Голіцин і Каміла Кабельо
Фото: instagram.com/nicholasgalitzine

Роль мачухи Попелюшки зіграє 49-річна американська актриса Ідіна Мензел.

Вона озвучувала Ельзу в оригіналі мультфільму "Крижане серце", і заспівала ту саму знамениту пісню Let it go. Тому Ідіна Мензел теж співатиме у фільмі.

Ідіна Мензел – голос Ельзи в "Холодному серці"
Ідіна Мензел – голос Ельзи в "Холодному серці"
Фото: youtube.com, wikipedia.org

Про що фільм "Попелюшка"

Деталей сюжету поки не розкривають, але автором сценарію виступає американська сценаристка Кей Кеннон, яка написала сценарії до трьох частин фільму "Ідеальний голос", а також виступала режисеркою комедії "Сексу не буде!!!". До всього іншого, Кей Кеннон тричі номінували на телевізійну премію "Еммі".

Відомо, що фільм стане сучасною інтерпретацією казки про Попелюшку, яка живе зі своїми злими мачухою і зведеними сестрами. Одного разу дівчині випадає шанс потрапити на бал і зустріти принца – в цьому їй допомагатиме фея-хрещена.

Прем'єра фільму "Попелюшка" відбудеться у вересні 2021 року.

Раніше стало відомо, що в Голлівуді знімуть рімейк "Іронії долі".

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