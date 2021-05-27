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Телеведуча Надія Матвєєва сильно змінилася. Впізнати зірку екрана можна тільки по голосу

Сьогодні, 08:58

Відома українська телеведуча позбулася своїх знаменитих кучерів. Дивіться, як зараз виглядає 52-річна зірка екрану

Фото: Сьогодні

Відома українська телеведуча Надія Матвєєва, яка багато років була жертвою домашнього насильства, розпрощалася зі своїми знаменитими кучерями. Тепер впізнати зірку екрану можна хіба по голосу.

52-річна Надія Матвєєва з'явилася на публічному заході разом з ведучими Павлом Костіциним, Соломією Вітвіцькою, а також співачкою Анастасією Приходько.

"Подивіться, яка тут компанія. Красуні, красуні! Ми сьогодні будемо обирати "Місіс Україна" – у мене вже є дві претендентки", – заявила Надія в своїй Instagram-сторіс.

Відео: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Підписники телеведучої почали активно обговорювати її нову зовнішність.

  • Красуня, але з кучерями краще
  • Надіє, поверніть своє волосся! Плаття – красиве і колір вам до лиця!
  • Ви неперевершена красуня. Мила, ніжна
  • Вам дуже пасують вечірні сукні! Але з кучерями ви мені більше подобаєтеся
  • Чарівна
  • Скоро у моделі можна буде податися... Я серйозно!
  • Надіє, з вашою ідеальною фігурою пора на подіум. Виглядаєте шикарно!
  • Вам дуже личить з такою зачіскою.
Фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Нагадаємо, не так давно Надію Матвєєву пограбували у центрі Києва. Дівчата витягли у зірки гаманець в одному з підземних магазинів.

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імідж телеведуча Надія Матвєєва
Джерела: Сьогодні , nadezhda_matveeva_nadya_ , instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya
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