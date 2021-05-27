Телеведуча Надія Матвєєва сильно змінилася. Впізнати зірку екрана можна тільки по голосу
Відома українська телеведуча позбулася своїх знаменитих кучерів. Дивіться, як зараз виглядає 52-річна зірка екрану
Відома українська телеведуча Надія Матвєєва, яка багато років була жертвою домашнього насильства, розпрощалася зі своїми знаменитими кучерями. Тепер впізнати зірку екрану можна хіба по голосу.
52-річна Надія Матвєєва з'явилася на публічному заході разом з ведучими Павлом Костіциним, Соломією Вітвіцькою, а також співачкою Анастасією Приходько.
"Подивіться, яка тут компанія. Красуні, красуні! Ми сьогодні будемо обирати "Місіс Україна" – у мене вже є дві претендентки", – заявила Надія в своїй Instagram-сторіс.
Підписники телеведучої почали активно обговорювати її нову зовнішність.
- Красуня, але з кучерями краще
- Надіє, поверніть своє волосся! Плаття – красиве і колір вам до лиця!
- Ви неперевершена красуня. Мила, ніжна
- Вам дуже пасують вечірні сукні! Але з кучерями ви мені більше подобаєтеся
- Чарівна
- Скоро у моделі можна буде податися... Я серйозно!
- Надіє, з вашою ідеальною фігурою пора на подіум. Виглядаєте шикарно!
- Вам дуже личить з такою зачіскою.
Нагадаємо, не так давно Надію Матвєєву пограбували у центрі Києва. Дівчата витягли у зірки гаманець в одному з підземних магазинів.
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