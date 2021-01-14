Телеведуча Лідія Таран заразилася коронавірусом
Ведуча додала, що почувається добре
Телевізійна ведуча Лідія Таран заявила, що заразилася коронавірусом.
Про це вона написала у себе в Facebook.
За словами телеведучої, попри дотримання строгих карантинних вимог в Туреччині і під час самої подорожі – ведуча все одно заразилася.
"У турків у ці святкові дні був локдаун у всіх містах – і він проходить жорсткіше, ніж у нас", – написала Таран.
Ведуча додала, що почувається добре, температура 37,5 і особливих симптомів не відчуває.
Нагадаємо, секс-символ світового біатлону італійка Ліза Віттоцці зізналася, що досі не прийшла до тями після того, як два місяці тому перенесла коронавірус. 25-річну спортсменку, податкового інспектора за професією, переслідує хронічна втома.
Раніше Папа Римський Франциск зробив щеплення вакцини від коронавірусу. Вакцинація проходила у Ватикані.
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