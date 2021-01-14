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Телеведуча Лідія Таран заразилася коронавірусом

Сьогодні, 21:56

Ведуча додала, що почувається добре

Телевізійна ведуча Лідія Таран заявила, що заразилася коронавірусом.

Про це вона написала у себе в Facebook.

"На жаль, я захворіла на COVID-19. Зараз перебуваю на самоізоляції вдома. Після короткої святкової відпустки до Туреччини, я зробила ПЛР-тест і отримала позитивний результат", – повідомила вона.

За словами телеведучої, попри дотримання строгих карантинних вимог в Туреччині і під час самої подорожі – ведуча все одно заразилася.

"У турків у ці святкові дні був локдаун у всіх містах – і він проходить жорсткіше, ніж у нас", – написала Таран.

Ведуча додала, що почувається добре, температура 37,5 і особливих симптомів не відчуває.

"З лікарем на зв'язку, приймаю медикаменти та вітаміни", – додала ведуча.

Нагадаємо, секс-символ світового біатлону італійка Ліза Віттоцці зізналася, що досі не прийшла до тями після того, як два місяці тому перенесла коронавірус. 25-річну спортсменку, податкового інспектора за професією, переслідує хронічна втома.

Раніше Папа Римський Франциск зробив щеплення вакцини від коронавірусу. Вакцинація проходила у Ватикані.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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