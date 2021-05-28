Телеканал Україна став генеральним медіапартнером фільму Довбуш

Майбутній екшн-фільм "Довбуш" – велична кіноісторія про життя, боротьбу і кохання легендарного ватажка опришків, яка розгортається в містичних Карпатах у першій половині XVIII ст

Постер до фільму "Довбуш" Фото: прес-служба

Телеканал "Україна" став генеральним медіапартнером історико-пригодницького екшену "Довбуш" про один з найвідоміших борців за свободу рідного краю – Олексу Довбуша. Автором ідеї, співавтором сценарію і режисером стрічки є Олесь Санін. Виробництвом фільму займається компанія Pronto Film за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Стрічка обіцяє стати найбільш видовищною і наймасштабнішою українською кінопрем’єрою року. В рамках партнерства телеканал "Україна" надасть промо та інформаційну підтримку кінотеатрального релізу фільму. Телевізійна прем’єра стрічки відбудеться на телеканалі "Україна" наступного року.

"Історії про Олексу Довбуша майже три століття, але й зараз легендарний опришок – один з найвідоміших і найпопулярніших народних героїв в Україні. Його образ – це концентрація одвічних для українців цінностей: волелюбності, відчайдушної хоробрості, жаги справедливості, братерства, кохання. Масштаб постаті народного месника вимагає дійсно величного кінополотна, яким, переконана, стане фільм "Довбуш". Канал "Україна" традиційно підтримує знакові вітчизняні кінопроєкти, наше партнерство дозволить познайомитись з якісним, цікавим і видовищним українським кіно якнайширшій аудиторії. Безперечно "Довбуш" – одна з найбільш очікуваних прем’єр осені, яку ми підтримаємо масштабною промо кампанією", – зазначає Вікторія Корогод, директорка телеканалу "Україна".

"Довбуш" Фото: facebook.com/mitya.borodin

Зйомки фільму відбувались в унікальних природних та історичних локаціях українських Карпат, у місцях, безпосередньо пов’язаних з життям Олекси Довбуша. У червні, після вимушеної перерви, пов’язаної з карантином, зйомки фільму будуть відновлені, а на осінь заплановано вихід стрічки у широкий прокат.

""Довбуш" – це наймасштабніший на сьогодні проєкт в історії українського кіно. З цим фільмом ми не йдемо на компроміси, працюємо з найкращими і прагнемо задати найвищу планку якості в усьому. Тож ми раді об’єднати зусилля з найрейтинговішим українським телеканалом, що регулярно підтримує визначні прем’єри українського кіно", – коментує Максим Асадчий, продюсер фільму, генеральний продюсер компанії Pronto Film.

"Наш фільм про українського легендарного опришка Олексу Довбуша. Про те, як народилася і розрослася легенда про карпатського лицаря. Про його силу і кохання, про зраду і кривду. Про те, як він жив і як любив. Для фільму ми зібрали найкращу кінематографічну команду однодумців з України, Польщі, Канади та США. Для зйомок обрали унікальні природні та історичні локації. Ландшафти, праліси та майже недоторкані сучасністю скелі та урочища, що несуть у собі силу та магію насправді дикої природи й силу вільного духу. Ми відроджували ремесла та реставрували унікальні техніки бою. Вивчали музичну, матеріальну і нематеріальну культуру часу, в якому розгортаються події фільму. І все це для того, щоб розказати неповторну історію боротьби й кохання, яка пережила століття", – розповідає Олесь Санін, режисер фільму.

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