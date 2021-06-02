Телеканал Україна – канал №1 в травні

За підсумками травня 2021 року телеканал "Україна" утримує першість в телевізійному просторі країни

Телеканал «Україна» - канал №1 в травні Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

За підсумками травня 2021 року телеканал "Україна" утримує першість в телевізійному просторі країни за основними аудиторіями як в містах з населенням 50 тис. +, так і по всій Україні.

За аудиторією 18+ (50 тис.), частка (shr,%)* каналу становить 11,73%, рейтинг (rat,%) – 1,83%. За аудиторією 4+ (Вся Україна)***: частка (shr,%) 10,81%, рейтинг (rat,%) 1,48%.

Складовими успіху телеканалу "Україна" в травні стали високі показники перегляду інформаційного та публіцистичного мовлення, прем'єри захоплюючих серіалів.

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Так, популярне соціальне ток-шоу "Говорить Україна" з ведучим Олексієм Сухановим залишається одним з найулюбленіших проектів глядачів. У травні соціальний проєкт був лідером свого слоту по аудиторіях 18+ (50 тис. +), 4+ (вся Україна), за якими отримав частку 15,08%, рейтинг 5,24%, і частку 16,40%, рейтинг 4,95% відповідно. За місяць резонансні історії ток-шоу зібрали біля екранів 10,63 млн українців***.

У травні кіносеріальна лінійка каналу поповнилася прем'єрами праймових серіалів і мінісеріалів вихідного дня. Детективна мелодрама "Врятувати віру" (виробництво "Київтелефільм") відбулася з часткою 14,23%, рейтингом 4,79% за аудиторією 18+ (50 тис.+) і отримала прихильність 9,01 млн українців***. Містична драма "Теорія зла" про історію життя психолога, яка потрапляє в круговерть дивних таємничих подій (виробництво компанії Saga Pictures) отримала частку 13,91%, рейтинг 4,85% за аудиторією 18+ (50 тис. +), серіал подивилися 7,38 млн глядачів***. 8-серійна картина "Кришталеві вершини" (виробництво IVORY films) теж пройшла з високими показниками, її частка, рейтинг були 11,79%, 4,01% відповідно, в цілому серіал подивилися 6,75 мільйонів глядачів***. Мелодрама вихідного дня "Три кольори любові" з актрисою Ганною Кошмал в головній ролі (виробництво "Української Продакшн студії") отримала аудиторію в 4,43 мільйонів глядачів***.

Лідерами інформаційного мовлення на українському телебаченні серед широкої аудиторії залишаються новини "Сьогодні". У травні "Сьогодні" організували до Всесвітнього дня вишиванки народний показ вишиванок під відкритим небом, на кращому оглядовому майданчику столиці КВЦ "Парковий". У святі "ВішіванкаDAY" взяли участь зірки українського шоу-бізнесу, актори і телеведучі.

Також лідером слоту за широкої аудиторії в травні залишається інформаційно-аналітичний тижневик "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою". Частка, по широкій аудиторії, 12,74%, рейтинг – 4,12%**, охоплення – 8,08 млн українців***.

Інформаційно-розважальний проєкт телеканалу – "Ранок з Україною", з яким прокидаються українці, зібрав біля екранів 5,97 мільйонів глядачів***.

У травні телеканал "Україна" на правах ексклюзивного транслятора показував 60-ту ювілейну церемонію нагородження лауреатів Національної премії ім. Тараса Шевченка. Ведучими культурної події стали зірки каналу "Україна" Лілія Ребрик і Олексій Суханов. В ефірі за трансляцією Шевченківської премії спостерігали майже 2 млн глядачів***.

Також канал ексклюзивно транслював контрольний поєдинок між національними збірними України та Бахрейну в рамках підготовки до фінального турніру Євро-2020. За завзятою футбольною грою спостерігали майже 3 млн глядачів***.

* Дані розраховані для аудиторій у віці 18-54 вибірка "50 тис. +".

** Дані розраховані для аудиторій у віці старше 18 років вибірка "50 тис. +".

*** Дані розраховані для аудиторії старше 4 років вибірка "Вся Україна".

Нагадаємо, що раніше ток-шоу "Говорить Україна" врятувало "сплячу красуню" – в програмі з'ясували справжню причину незвичайної хвороби героїні, яка могла заснути в будь-яку хвилину.

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