Телеканал Україна і FILM.UA Group знімають повнометражний фільм: про що буде комедія

Комедія "На природу" стане першим кейсом копродакшн кінопрокатного фільму між найбільшими гравцями українських теле- і кіноіндустрій

Телеканал «Україна» і FILM.UA Group знімають повнометражний фільм / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Підняти шампури! Провідні українські компанії кіно- і телеіндустрії, телеканал "Україна" і FILM.UA Group, оголосили про початок роботи над повнометражною кінопрокатною комедійною картиною під робочою назвою "На природу".

Телеканал "Україна" вперше стане співпродюсером прокатного фільму. Лідер виробництва телевізійного контенту, найрейтинговіший телеканал країни, в портфелі якого багато успішних маркетингових колаборацій зі знаковими художніми кінострічками, освоює новий для себе виробничий напрям розважального кіно для широкої аудиторії.

Директор телеканалу "Україна" Вікторія Корогод зазначила:

Посилення присутності каналу на території розважального контенту – одна з наших стратегічних завдань. Так, ми лідери кіносеріального виробництва, і тут активно розширюємо свою жанрову лінійку – наприклад, до нового сезону готуємо прем'єру ситкому "Люся Інтерн". Суперуспішної "Маскою" ми голосно заявили про себе на території праймових шоу. Наступний крок – реалізувати наші амбіції у виробництві розважального прокатного кіно. Копродакшн з FILM.UA стане для каналу "Україна" першим досвідом в цьому напрямку. FILM.UA Group – партнер, з яким нас пов'язує багато успішних проектів у виробництві телевізійного контенту, знакові медіа-партнерства з художніми фільмами, такими як "Захар Беркут", "Ціна правди", "Битва за Севастополь", і ми бачимо великий потенціал виходу телеканалу на ринок повнометражного кіно у співпраці саме з ним

Для FILM.UA Group фільм "На природу" також стане новим досвідом копродакшн з телеканалом – в рамках виробництва повнометражного прокатного кіно.

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СЕО FILM.UA Group Вікторія Ярмощук коментує співпрацю так:

Ми дуже раді, що телеканал "Україна" буде освоювати нові території саме з нашою кінокомпанією. Це входить в нашу довгострокову стратегію: розширювати рамки співробітництва на ринку і множити кейси колаборації індустрій, об'єднуючи ресурси і досвід. Така співпраця логічно продовжує курс розвитку ринку українського кіно, а ми – його активні гравці.

FILM.UA Group – лідер в сфері виробництва прокатного кіно в Україні. Загальний бокс-офіс фільмів студії за 2014 – 2021 роки становить 264 187 869 грн. Зокрема, 5 картин зібрали в українському прокаті понад 1 млн доларів кожна, і 3 з них – це комедії (кінотрилогія "Божевільне Весілля").

Про що буде фільм

Для першого спільного кінопроекту був обраний жанр народної комедії. Задуманий сюжет буде зрозумілий і близький широкої аудиторії, адже багато хто потрапляв в подібні ситуації. Як тільки настають перші теплі весняні деньки, сім'ї намагаються поїхати на природу – відпочити, провести час разом, насолодитися першим сонечком (і, звичайно ж, зробити нові фото для соцмереж).

У центрі сюжету – дві сім'ї, які випадково опинилися на одній галявині, яку кожна вважає "своєю". До того ж, у них протилежні погляди не тільки на рецепт маринаду для шашлику, а й на те, як правильно жити і виховувати дітей. Хто ж відвоює собі місце під мангал? І чи зможе третя сила, якій теж знадобилася ця галявина, примирити дві сім'ї з абсолютно різним світоглядом?

Автори фільму обіцяють багато пригод, сміху, знайомих ситуацій, зірок, свіжого повітря і несподіваних появ на тій самій галявині.

В цей момент триває підготовка до зйомок комедії. Подробиці і деталі творці обіцяють скоро – стежте за новинами!

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