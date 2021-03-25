TAYANNA помирилася з екскоханим, який її бив: "Абсолютно вдячна йому за все"

Артистка зізналася, що помирилася з батьком своєї дитини

Співачка TAYANNA не раз розповідала про драму в особистому житті і заявляла, що її колишній коханий, батько її дитини Єгор Гліб знущався над нею: як морально, так і фізично. Тепер артистка зізналася, що вдячна Єгору за все пережите і заявила, що вони вже не в сварці.

TAYANNA зізналася, що стосунки з Єгором сформували її як жінку. Наразі пара помирилася і часто спілкується.

"Він реально був моїм учителем. Я зрозуміла це тільки недавно, і ми з ним помирилися, спілкуємося, кращі друзі і один одному бажаємо щастя. Він допомагає синові, з ним дуже часто бачиться, забирає його до себе ночувати. І я досі кажу: "Ти мій ангел-охоронець, який прийшов реально мене витягнути з цього стану несвідомості", – поділилася артистка в інтерв'ю "Зірковому шляху".

Співачка Tayanna Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

TAYANNA зізналася, що вдячна Єгору за все пережите.

"Абсолютно за все йому вдячна. Це дійсно був урок для того, щоб я стала більш впевненою в собі, щоб я почала звертати на себе увагу, як на жінку", – ділиться артистка.

За словами TAYANNA, Єгор допоміг їй полюбити себе і престати "розчинятися у стосунках".

"Я завжди настільки розчинялася в людині, я забувала про себе, про все, що відбувалося в моєму житті, – каже співачка, – Коли людина себе доводить до такого стану, йому завжди Боженька надсилає помічника. Він може бути абсолютно різним. Це залежить від того, який метод тобі підходить. Мені тільки такий метод підходив. Мене треба було трішечки побити, трошки посмикати, щоб я прийшла в себе і зрозуміла, що відбувається".

Дивіться повне інтерв'ю TAYANNA для "Зіркового шляху" на телеканалі "Україна":

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