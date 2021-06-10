Танець живота Юлії Саніної підкорив чверть мільйона глядачів. Співачка показала ідеальний прес

Фронтвумен The Hardkiss блиснула шикарним пресом, станцювавши під трек Брітні Спірс. Зірку засипали сотнею компліментів

Юлія Саніна показала прес Фото: instagram.com/the_hardkiss

Літній сезон відкритий, тому українські зірки активно постять фото і відео своїх розкішних фігур. Сьогодні Мережу зачарувала фронтвумен з The Hardkiss. 30-річна Юлія Саніна, яка раніше зробила тату з зображенням Тіни Кароль, продемонструвала свій шикарний прес і осину талію.

У ролику, який Юлія Саніна опублікувала в Instagram, вона станцювала під культовий трек Gimme More Брітні Спірс, яка і сама любить "запалювати" шанувальників своїми танцями.

Саніна одягнула укорочений лонгслів лимонного кольору і шкіряні штани з низькою талією.

Шанувальники артистки були зачаровані її животом.

"Прееесс"

"Яка запальничка"

"Неймовірна"

"А як перемикнути? 20 раз дивлюся"

"Гарний прес, тонка осика талія, спортивна фігура, сама красуня, талановита, а як танцює, молодець, гарного тобі настрою. Успіхів"

"Я дихаю ще"

"То були ключиці, тепер живіт. Ну, все, капець! Саніна – супержінка!"

За день відео Юлії Санін зібрало понад 250 тисяч переглядів. Насправді співачка нечасто балує своїх шанувальників відвертими кадрами. Одного разу Юлія згадувала, що не постить фото своєї фігури тому, що у неї ревнивий чоловік.

Нагадаємо, що з 2011 року співачка перебуває у шлюбі з Валерієм Бебком – режисером, кліпмейкером, продюсером і учасником The Hardkiss. У 2015 році у пари народився син – Данило.

Саме з Валерієм Юлія Саніна спочатку і заснувала гурт – тільки спочатку дует називався Val & Sanina. Незабаром вони змінили назву і стиль, ставши The Hardkiss. Валерій Бебко також часто режисирує їхні кліпи.

Дивіться в сюжеті, як Юлія Саніна мало не розлучилася з чоловіком:

Нещодавно Юлія Саніна назвала свій відпочинок в Єгипті на травневих – гіршим. Артистці абсолютно не сподобалася країна.

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