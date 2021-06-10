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Танець живота Юлії Саніної підкорив чверть мільйона глядачів. Співачка показала ідеальний прес

Сьогодні, 20:30

Фронтвумен The Hardkiss блиснула шикарним пресом, станцювавши під трек Брітні Спірс. Зірку засипали сотнею компліментів

Юлія Саніна показала прес
Юлія Саніна показала прес
Фото: instagram.com/the_hardkiss

Літній сезон відкритий, тому українські зірки активно постять фото і відео своїх розкішних фігур. Сьогодні Мережу зачарувала фронтвумен з The Hardkiss. 30-річна Юлія Саніна, яка раніше зробила тату з зображенням Тіни Кароль, продемонструвала свій шикарний прес і осину талію.

У ролику, який Юлія Саніна опублікувала в Instagram, вона станцювала під культовий трек Gimme More Брітні Спірс, яка і сама любить "запалювати" шанувальників своїми танцями.

Саніна одягнула укорочений лонгслів лимонного кольору і шкіряні штани з низькою талією.

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Шанувальники артистки були зачаровані її животом.

  • "Прееесс"
  • "Яка запальничка"
  • "Неймовірна"
  • "А як перемикнути? 20 раз дивлюся"
  • "Гарний прес, тонка осика талія, спортивна фігура, сама красуня, талановита, а як танцює, молодець, гарного тобі настрою. Успіхів"
  • "Я дихаю ще"
  • "То були ключиці, тепер живіт. Ну, все, капець! Саніна – супержінка!"

За день відео Юлії Санін зібрало понад 250 тисяч переглядів. Насправді співачка нечасто балує своїх шанувальників відвертими кадрами. Одного разу Юлія згадувала, що не постить фото своєї фігури тому, що у неї ревнивий чоловік.

Нагадаємо, що з 2011 року співачка перебуває у шлюбі з Валерієм Бебком – режисером, кліпмейкером, продюсером і учасником The Hardkiss. У 2015 році у пари народився син – Данило.

Саме з Валерієм Юлія Саніна спочатку і заснувала гурт – тільки спочатку дует називався Val & Sanina. Незабаром вони змінили назву і стиль, ставши The Hardkiss. Валерій Бебко також часто режисирує їхні кліпи.

Дивіться в сюжеті, як Юлія Саніна мало не розлучилася з чоловіком:

Нещодавно Юлія Саніна назвала свій відпочинок в Єгипті на травневих – гіршим. Артистці абсолютно не сподобалася країна.

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