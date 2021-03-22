Танцюрист з балету Олі Полякової розповів, як вона позбавила його гонорару

Це сталося не один раз

Учасник "Танців з зірками" і артист балету Олі Полякової 24-річний Максим Єжов нещодавно розповів про страшну ДТП, в результаті якої ледь не загинув. В інтерв'ю "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна" танцюрист також поділився історією про роботу з Королевою Ночі.

Максима Єжова українські глядачі знають як партнера Лесі Никитюк в танцювальному проекті, а також хлопця з команди Олі Полякової. Максим розповів, як працювати з характерною зіркою.

Макс Єжов і Оля Полякова

Фото: instagram.com/ezhov_maksim_

У шоу-балеті Полякової Єжов вже півтора року. За цей час він встиг стати невід'ємною частиною виступів артистки. За словами Макса, вони не тільки колеги з Олею, але і друзі.

"Оля – вона класна. Вона добра, вона завжди допоможе, завжди відгукнеться", – ділиться танцюрист в інтерв'ю.

Але як керівник Полякова дуже вимоглива. Одного разу вона навіть позбавила Єжова гонорару.

"Я якось забув костюми і мене позбавили гонорару. Тепер перед тим як їхати я перевіряю усі костюми", – зізнається герой "Зіркового шляху".

Подібна ситуація повторилася. Перед одним з виступів Максим був нетверезий, а Оля це помітила.

"Я чую амбре таке, як ти збираєшся працювати? Валік, оштрафуй його, він набухався перед роботою... Значить сьогодні на корпоративі ти не будеш працювати, ні, будеш працювати безкоштовно", – видала шокована Полякова.

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Нагадаємо, що раніше Оля Полякова роздяглася на камеру заради TikTok.

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