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Так неділя ж. Гордон здивував шанувальників несподіваною зміною іміджу (фото)

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
29 серпня, 17:07
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На фото Гордон постав перед камерою з легкої неголеністю
Судячи з підпису до фото, Гордон недовго залишиться неголеним / Фото: колаж "Сегодня"
Судячи з підпису до фото, Гордон недовго залишиться неголеним / Фото: колаж "Сегодня"

Український телеведучий і журналіст Дмитро Гордон, який влаштував пікнік з главою Виконавчого комітету реформ Міхеілом Саакашвілі, вирішив змінити імідж.

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Він опублікував в Instagram нове фото,

На фото Гордон постав перед камерою з легкою неголеністю. Він посміхається, а одягнений в червону яскраву футболку.

"Так, неголений. Так неділя ж", – підписав пост Дмитро.

Фото: gordondmytro / Instagram
Фото: gordondmytro / Instagram

Судячи з підпису до фото, Гордон недовго залишиться неголеним. Мабуть це пов'язано з вихідним днем. Незабаром він знову буде повністю голеним.

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Шанувальники журналіста не очікували такого фото від нього – вони дуже здивувалися.

"Дмитро, а ви давно почали волосся відрощувати", "Дмитре, чому на кофті прапор Америки, а не України", "Дмитро, сьогодні субота", "Неголений – це новий елемент таблиці Менделєєва", "Дмитро, можна на вас підняти бритву", – пишуть вони.

Фото: скріншот
Фото: скріншот

Фото: скріншот
Фото: скріншот

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Фото: скріншот
Фото: скріншот

Гордон-кондитер

  • Журналіст випустив цукерки пташине молоко під назвою "Гордон в шоколаді". Крім назви, на коробці ще й розмістили невигадливі написи: "Їж досхочу" і "Смак дитинства".
  • Ще одні ласощі, які він випустив зі своїм зображенням, був ванільний зефір. На коробці традиційно усміхнений Гордон.
  • Але і на цьому він не зупинився. Були ще й кекси, а також у нього в планах яйця в шоколаді (на зразок "кіндерів"), курага в шоколаді, чорнослив в шоколаді, халва, чай, морозиво в шоколаді "Гордон на паличці".

Як повідомляли новини "Сьогодні", Гордон запропонував пропагандисту Соловйову свою цукерку. Журналіст відправить пропагандисту "Гордона в шоколаді".

А недавно на пресконференції в Мінську самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав Гордона мерзотником, на що журналіст відповів йому і випив подарований ним бальзам .

Вікторія Барановська
Вікторія Барановська Редактор розділу Київ

У медіа з 2017 року. Пишу про Київ: знаю все про останні рішення КМДА і про те, які фільми покажуть у парку Шевченка. Глибоко вивчала PR і маркетинг, є сертифікат SMM, Facebook & Instagram, Targeting Full Course. Народилася в Тернополі. Закінчила Національний авіаційний університет за спеціальністю «журналістика». Живу в Києві. Люблю театр, хороші книги і музику.

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