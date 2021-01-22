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Сини Клінта Іствуда і Мела Гібсона воюють з талібами

Військовий бойовик "Форпост" про битву між Талібаном і невеликим загоном армії США в Афганістані

Заснований на реальних подіях військовий бойовик "Форпост" вийшов в розпал пандемії минулого року, тому багато глядачів так і не побачили цю гідну кінострічку.

Напружений, захопливий і сучасний бойовик відтворює відомий бій за Камдеш і показує глядачам, як це – потрапити в облогу 400 ворожих повстанців у геть незахищеному місці. З 19 січня фільм можна подивитися на OLL.TV.

У головних ролях Орландо Блум, Скотт Іствуд, Майло Гібсон і Калеб Лендрі Джонс. А режисером фільму виступив Род Лурі, знайомий глядачеві за фільмами "Нічого, крім правди" з Кейт Бекінсейл і "Претендент" з Гері Олдманом.

Орландо Блум у фільмі "Форпост" Фото: kino-teatr.ru

Сюжет

3 жовтня 2009 року, Афганістан. На військову базу США нападає група талібів. 54 американських солдатів намагаються протистояти терористам з чисельністю близько 400 осіб. Нерівний бій тривав понад 12 годин...

Скотт Іствуд у фільмі "Форпост" Фото: themoviedb.org

Цікаві факти:

Фільм заснований на реальних подіях (3 жовтня 2009, Афганістан, "Битва за Камдеш"). Автори фільми відтворили день битви практично по хвилині.

У фільмуванні брали участь декілька солдатів, які пережили "Битву за Камдеш". Спеціаліст Даніель Родрігес зіграв у фільмі самого себе, а Тай Картер, який зіграв одну з ролей, був консультантом проєкту.

Це перший фільм режисера за десятиліття, і він вийшов досить дивовижним.

Фільм став найпопулярнішим в прокаті в iTunes Store і FandangoNow.

Це найкращий дебютний фільм в історії Screen Media.

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