Святослав Вакарчук вперше прокоментував чутки про роман із 23-річною співачкою

Лідеру Океану Ельзи приписують роман з колегою по за проєктом "Оранжерея" 23-річною Віталіною Мусієнко

Вакарчук прокоментував чутки про відносини з 23-річною Мусієнко / Фото: instagram.com/vitalinamusiienko

Святослава Вакарчука, який нещодавно оголосив про розлучення з дружиною, запідозрили в романі. Стосунки музикантові приписують з 23-річною виконавицею Віталіною Мусієнко, яка стала учасницею проекту Вакарчука – "Оранжерея".

Разом із ОЕ Мусієнко відіграла кілька концертів у різних куточках України. Віталіна зі Святославом так гармонійно виглядають разом на сцені, що не дивно бачити заголовки про "роман" артистів.

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Перед виступом на Atlas Weekend Святослав Вакарчук відповів на запитання журналістів, в тому числі він прокоментував чутки про стосунки з Мусієнко.

Лідер Океану Ельзи назвав плітки дурістю.

Це чутки дурні, їх не треба коментувати, – цитує Вакарчука "Обозреватель".

Святослав також додав, що з Віталіною Мусієнко він підтримує "активні творчі стосунки", назвавши співачку "дуже талановитою дівчинкою".

Сподіваюся, що у неї все буде дуже добре з точки зору її майбутньої сольної кар'єри, – додав Святослав Вакарчук.

Святослав Вакарчук і Ляля Фонарьова були разом більше 20 років. Вони познайомилися в 90-х, коли Ляля була стилісткою "ОЕ". Разом пара виховувала дочку Лялі від попереднього шлюбу – Діану.

Ходили чутки, що Святослав і Ляля побралися у 2015 році, але ні Вакарчук, ні Фонарьова цю інформацію ніколи не підтверджували.

Детальніше про розлучення Святослава Вакарчука дивіться в сюжеті:

Раніше також повідомлялося, що Святослав Вакарчук нібито розлучився з дружиною через іншу жінку.