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Святослав Вакарчук спростував чутки про проблеми з алкоголем

Сьогодні, 20:30

Днями відбулося довгоочікуване повернення Святослава Вакарчука на велику сцену. Артист виступив не з "Океаном Ельзи", а зі своїм новим проєктом "Оранжерея". Але з нагоди повернення дав невелике інтерв'ю

Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук
Фото: instagram.com/okeanelzy_official

Лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук, який відсвяткував своє 46-річчя в АТО, поділився, як ставиться до алкоголю. Артист спростував чутки про те, що він їм зловживає.

Вчора, у День Києва у "Палаці Україна" відбувся концерт співака. Уперше за довгий час артист дав невелике інтерв'ю журналістам на ТСН прямо перед виступом.

"Алкоголь це прекрасна річ, якщо правда не зловживати. Та нікуди я не зникав. Я є. Я ходжу по вулицях, я не ховаюся ні від кого, я їжджу в машині без тонованого скла за кермом. Вчора отримав штраф, як всі люди часом це роблять", – зізнався Святослав Вакарчук.

Зараз співак знову активно займається музикою. З тої пори як Вакарчук пішов з політики, його творча команда поповнилася ще одним талантом – його дочка Діана працює його креативним директором. Саме вона займалася проєктуванням сцени, де виступав артист.

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"Цю сцену чудову спроєктувала і спродюсувала моя дочка Діана, яка довгий час вчилася в Лондоні як менеджер по фешн дизайну, вона зараз наш креативний директор. Вона у нас працює членом команди, вона отримує свою зарплату, вона важко працює, не спить ночами, як це і повинно бути", – поділився Святослав Вакарчук.

Нагадаємо, що Діана Фонарьова є названою дочкою Святослава Вакарчука. Дівчина – дочка Лялі Фонарьової від її першого шлюбу, з якої артист разом вже понад 20 років. Однак, чи укладали вони офіційний шлюб – співак так і не розголошує.

Святослав Вакарчук і Ляля Фонарьова
Святослав Вакарчук і Ляля Фонарьова
Фото: instagram.com/okean__elzy

Дізнайтеся в сюжеті, чому Святослав Вакарчук пішов з великої політики:

Нагадаємо, що раніше Святослав Вакарчук опублікував рідкісне фото дружини на честь її дня народження.

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