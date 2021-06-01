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Світлана Лобода в мінішортах відвідала своїх дочок на курорті (фото)

Сьогодні, 11:02

Попри щільний графік Світлана Лобода знаходить час відпочити зі своїми дочками – Євою і Тільдою. Перед початком літа співачка прилетіла до них на сонячний курорт

Світлана Лобода відпочиває з дочками
Світлана Лобода відпочиває з дочками
Фото: instagram.com/lobodaofficial

Українська співачка Світлана Лобода, яка раніше поділилася новими фото своєї молодшої дочки Тільди, не упустила можливість приїхати до своїх дітей на курорт. І хоча артистка прибула всього на пару годин, за її словами, вона встигла зробити фото з Тільдою і Євою для соцмережі.

На фото, опублікованих в Instagram, Світлана Лобода позує в білій майці, коротких джинсових шортах і темному крислатому капелюсі. Співачка прогулялася зі своїми дівчатками по набережній.

"Поцілувати дівчат – неоціненно! І як би не був завантажений мій графік, я завжди буду знаходити час для моїх рідних сердечок", – зворушливо написала Світлана Лобода.

Шанувальники прийшли в захват від знімків і відзначили, що молодша дочка артистки, Тільда, подорослішала.

Світлана Лобода зі своєю молодшою донькою Тільдою
Світлана Лобода зі своєю молодшою донькою Тільдою
Фото: instagram.com/lobodaofficial

Що відомо про дітей Світлани Лободи?

Старшій доньці співачки – Євангеліною – вже десять років. Батько дівчинки – Хореограф Андрій Цар, з яким Світлана Лобода теж довгий час приховувала стосунки. Про те, що артистка вагітна первістком, всі дізналися лише напередодні пологів. Тоді Лобода вже не могла приховувати кругленький животик. Після пологів співачка дуже швидко повернулася на сцену.

На початку 2018 року з'явилися чутки про те, що у Лободи та соліста гурту Rammstein Тілля Ліндеманна роман. Однак пара не підтвердила це, а незабаром, 24 травня, з'явилася на світло Тільда. Ім'я дівчинки стало ще одним приводом для шанувальників думати, що її батько – Тілль. Минулого місяця Тільді виповнилося вже три роки. Ім'я батька дівчинки досі тримається в секреті. Більш того, особа Тільди Світлана Лобода теж не показує.

Нагадаємо, що раніше Світлана Лобода та Ані Лорак прийшли на російське МУЗ-ТВ – на премію також була номінована Надя Дорофєєва в категорії "Найкраще жіноче відео".

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