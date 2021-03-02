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Світлана Лобода таємно приїхала в Київ і виступила на Подолі (фото)

Сьогодні, 15:42

У Мережі з'явилися відео з виступу артистки на закритій вечірці

Світлана Лобода, яка нещодавно натякнула на заручини, прибула до Києва, де виступила на закритому заході. Про концерт артистки широкому загалу було невідомо, але відео і фото з виступу LOBODA в українській столиці з'явилися в Instagram.

Короткі ролики з Лободою на сцені опублікували у себе в сторіс дизайнерка Лілія Літковська, дружина Анатолія Анатоліча – Юлія Бойко та інші гості. Крім того, сама Світлана також додала відео до себе в Instastories.

Скріншот: instagram.com/stories/yulattt

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Скріншот: instagram.com/stories/yulattt

У соцмережі Лілія Літковська подякувала Лободі за виступ. "Ти відкрила весну і розпустилися тюльпани. Дякуємо. Це сюрприз-секрет і свято одночасно", – написала дизайнер.

Скріншот: instagram.com/stories/li_litkovskaya

За інформацією джерел, Лобода виступала в готелі Boutique Hotel Riviera, який знаходиться в Києві на Подолі. На івенті також помітили сестру Світлани Лободи – Ксенію.

Фото: instagram.com/nstepanov_official

Нагадаємо, що раніше Лобода і Меладзе розважали публіку в Києві під час карантину.

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