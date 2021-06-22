Світлана Лобода вирішила нічого не приховувати в піджаку на голе тіло (фото)

Артистка опублікувала серію знімків, на яких вона позує в стильному брючному костюмі від відомого французького бренду. Шанувальники Світлани зробили їй сотні компліментів

Світлана Лобода показала фігуру в стильному костюмі Фото: instagram.com/lobodaofficial

Відома співачка Світлана Лобода, яка прокоментувала скандал Нателли Крапівіної і Філіпа Кіркорова, потішила публіку серією нових фото.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала кілька знімків, на яких вона позує в стильному брючному костюмі від французького бренду Schiaparelli. Піджак Лобода вдягнула на голе тіло.

В описі до публікації Світлана процитувала знаменитого італійського дизайнера Джорджіо Армані: "Коли на тобі хороший піджак, все інше додасться".

На одному з фото Лобода розстебнула піджак, оголивши бюст. Шанувальники артистки оцінили її образ і написали сотні компліментів.

Світлана Лобода вдягнула врання від бренду Schiaparelli Фото: instagram.com/lobodaofficial

У коментарі фанати зазначили, що Світлані дуже пасуж такий фасон і сам образ вийшов дуже вдалим:

Гарна!

Я бачила ваші тренування...це не просто красивий піджак!

Шикарна!

Дуже красиво, і такий багатий колір.

Це піджак додається до такої шикарної жінки!

Макіяж такий класний!

У вас фігура – клас, і піджак сидить, як треба.

Шикарна жінка і вибрала шикарний ексклюзивний костюм! Дуже елегантно! Стильно, красиво!

Скріншот: Instagram

Після того як продюсеркс Нателла Крапівіна поскандалила з Філіпом Кіркоровим, вона здивувала всіх звісткою, що більше не буде продюсувати Світлану Лободу. Всі ці дні більшість намагалася вгадати, хто ж тепер буде працювати з українською артисткою. Як з’ясувалося, співачка вже знайшла собі концертного директора, і вельми відомого – Табриза Шахиді.

Нагадаємо, що Нателла Крапівіна розгромила російський шоу-бізнес і зухвало прокоментувала фото Філіпа Кіркорова на червоній доріжці премії МУЗ-ТВ. На тому знімку співак позував з групою напівоголених чоловіків і своїм новим другом Давидом Манукяном.

Дивіться відео, як Світлана Лобода зірвала свій виступ на концерті "Золотий грамофон-2020":

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися