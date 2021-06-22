Світлана Лобода вирішила нічого не приховувати в піджаку на голе тіло (фото)
Артистка опублікувала серію знімків, на яких вона позує в стильному брючному костюмі від відомого французького бренду. Шанувальники Світлани зробили їй сотні компліментів
Відома співачка Світлана Лобода, яка прокоментувала скандал Нателли Крапівіної і Філіпа Кіркорова, потішила публіку серією нових фото.
На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала кілька знімків, на яких вона позує в стильному брючному костюмі від французького бренду Schiaparelli. Піджак Лобода вдягнула на голе тіло.
В описі до публікації Світлана процитувала знаменитого італійського дизайнера Джорджіо Армані: "Коли на тобі хороший піджак, все інше додасться".
На одному з фото Лобода розстебнула піджак, оголивши бюст. Шанувальники артистки оцінили її образ і написали сотні компліментів.
У коментарі фанати зазначили, що Світлані дуже пасуж такий фасон і сам образ вийшов дуже вдалим:
- Гарна!
- Я бачила ваші тренування...це не просто красивий піджак!
- Шикарна!
- Дуже красиво, і такий багатий колір.
- Це піджак додається до такої шикарної жінки!
- Макіяж такий класний!
- У вас фігура – клас, і піджак сидить, як треба.
- Шикарна жінка і вибрала шикарний ексклюзивний костюм! Дуже елегантно! Стильно, красиво!
Після того як продюсеркс Нателла Крапівіна поскандалила з Філіпом Кіркоровим, вона здивувала всіх звісткою, що більше не буде продюсувати Світлану Лободу. Всі ці дні більшість намагалася вгадати, хто ж тепер буде працювати з українською артисткою. Як з’ясувалося, співачка вже знайшла собі концертного директора, і вельми відомого – Табриза Шахиді.
Нагадаємо, що Нателла Крапівіна розгромила російський шоу-бізнес і зухвало прокоментувала фото Філіпа Кіркорова на червоній доріжці премії МУЗ-ТВ. На тому знімку співак позував з групою напівоголених чоловіків і своїм новим другом Давидом Манукяном.
Дивіться відео, як Світлана Лобода зірвала свій виступ на концерті "Золотий грамофон-2020":
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше