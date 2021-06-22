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Світлана Лобода вирішила нічого не приховувати в піджаку на голе тіло (фото)

Сьогодні, 10:36

Артистка опублікувала серію знімків, на яких вона позує в стильному брючному костюмі від відомого французького бренду. Шанувальники Світлани зробили їй сотні компліментів

Світлана Лобода показала фігуру в стильному костюмі
Світлана Лобода показала фігуру в стильному костюмі
Фото: instagram.com/lobodaofficial

Відома співачка Світлана Лобода, яка прокоментувала скандал Нателли Крапівіної і Філіпа Кіркорова, потішила публіку серією нових фото.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала кілька знімків, на яких вона позує в стильному брючному костюмі від французького бренду Schiaparelli. Піджак Лобода вдягнула на голе тіло.

В описі до публікації Світлана процитувала знаменитого італійського дизайнера Джорджіо Армані: "Коли на тобі хороший піджак, все інше додасться".

На одному з фото Лобода розстебнула піджак, оголивши бюст. Шанувальники артистки оцінили її образ і написали сотні компліментів.

Світлана Лобода вдягнула врання від бренду Schiaparelli
Світлана Лобода вдягнула врання від бренду Schiaparelli
Фото: instagram.com/lobodaofficial

У коментарі фанати зазначили, що Світлані дуже пасуж такий фасон і сам образ вийшов дуже вдалим:

  • Гарна!
  • Я бачила ваші тренування...це не просто красивий піджак!
  • Шикарна!
  • Дуже красиво, і такий багатий колір.
  • Це піджак додається до такої шикарної жінки!
  • Макіяж такий класний!
  • У вас фігура – клас, і піджак сидить, як треба.
  • Шикарна жінка і вибрала шикарний ексклюзивний костюм! Дуже елегантно! Стильно, красиво!
Скріншот: Instagram

Після того як продюсеркс Нателла Крапівіна поскандалила з Філіпом Кіркоровим, вона здивувала всіх звісткою, що більше не буде продюсувати Світлану Лободу. Всі ці дні більшість намагалася вгадати, хто ж тепер буде працювати з українською артисткою. Як з’ясувалося, співачка вже знайшла собі концертного директора, і вельми відомого – Табриза Шахиді.

Нагадаємо, що Нателла Крапівіна розгромила російський шоу-бізнес і зухвало прокоментувала фото Філіпа Кіркорова на червоній доріжці премії МУЗ-ТВ. На тому знімку співак позував з групою напівоголених чоловіків і своїм новим другом Давидом Манукяном.

Дивіться відео, як Світлана Лобода зірвала свій виступ на концерті "Золотий грамофон-2020":

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Світлана Лобода
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