Дружину Петросяна порівняли із персонажем з мультика: відповідь зірки

Тетяна Брухунова висміяла хейтерів

31-річна дружина Євгена Петросяна – Тетяна Брухунова, яка раніше прокоментувала чутки про другу вагітність, відповіла на хейт в Мережі. Вона дізналася, що деякі ЗМІ називають її Шапокляк, і висловилася з цього приводу у себе в Instagram-акаунті.

"Вчора прочитала в одному, як я раніше думала, солідному виданні, що мене називають Шапокляк. У перший момент здивувалася, потім розсміялася. Це ж так круто, коли тебе порівнюють з відомою мультяшкою", – написала Тетяна в пості.

Для порівняння вона опублікувала в сторіс себе і героїню відомого радянського мультфільму.

Фото: instagram.com/stories/bruhunova

У коментарях Брухунову підтримали: "Взагалі Шапокляк крута дама: елегантна, смілива, без стереотипів", "А мені подобається Шапокляк – стильна мадам", "Всім не догодиш, та й чи треба".

Після того, як стало відомо, що Євген Петросян одружується на Тетяні Брухуновій, на неї буквально звалилася хвиля негативу в соціальних мережах. Її навіть порівнювали з колишньою дружиною Петросяна Оленою Степаненко.

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