Дружину Петросяна порівняли із персонажем з мультика: відповідь зірки
Тетяна Брухунова висміяла хейтерів
31-річна дружина Євгена Петросяна – Тетяна Брухунова, яка раніше прокоментувала чутки про другу вагітність, відповіла на хейт в Мережі. Вона дізналася, що деякі ЗМІ називають її Шапокляк, і висловилася з цього приводу у себе в Instagram-акаунті.
"Вчора прочитала в одному, як я раніше думала, солідному виданні, що мене називають Шапокляк. У перший момент здивувалася, потім розсміялася. Це ж так круто, коли тебе порівнюють з відомою мультяшкою", – написала Тетяна в пості.
Для порівняння вона опублікувала в сторіс себе і героїню відомого радянського мультфільму.
У коментарях Брухунову підтримали: "Взагалі Шапокляк крута дама: елегантна, смілива, без стереотипів", "А мені подобається Шапокляк – стильна мадам", "Всім не догодиш, та й чи треба".
Після того, як стало відомо, що Євген Петросян одружується на Тетяні Брухуновій, на неї буквально звалилася хвиля негативу в соціальних мережах. Її навіть порівнювали з колишньою дружиною Петросяна Оленою Степаненко.
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