Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Дружину Петросяна порівняли із персонажем з мультика: відповідь зірки

Сьогодні, 14:29

Тетяна Брухунова висміяла хейтерів

31-річна дружина Євгена Петросяна – Тетяна Брухунова, яка раніше прокоментувала чутки про другу вагітність, відповіла на хейт в Мережі. Вона дізналася, що деякі ЗМІ називають її Шапокляк, і висловилася з цього приводу у себе в Instagram-акаунті.

"Вчора прочитала в одному, як я раніше думала, солідному виданні, що мене називають Шапокляк. У перший момент здивувалася, потім розсміялася. Це ж так круто, коли тебе порівнюють з відомою мультяшкою", – написала Тетяна в пості.

Для порівняння вона опублікувала в сторіс себе і героїню відомого радянського мультфільму.

Фото: instagram.com/stories/bruhunova

У коментарях Брухунову підтримали: "Взагалі Шапокляк крута дама: елегантна, смілива, без стереотипів", "А мені подобається Шапокляк – стильна мадам", "Всім не догодиш, та й чи треба".

Читайте також:
Молода дружина Євгена Петросяна похвалилася дорогим подарунком чоловіка: фото

Після того, як стало відомо, що Євген Петросян одружується на Тетяні Брухуновій, на неї буквально звалилася хвиля негативу в соціальних мережах. Її навіть порівнювали з колишньою дружиною Петросяна Оленою Степаненко.

Сподіваємося, ви не пропустили свіжий випуск YouTube-шоу "Дід Панч та молодь", в якому влогер-пенсіонер розповідає, навіщо переходити на літній час.

Раніше повідомлялося, що 75-річного Євгена Петросяна госпіталізували з коронавірусом.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Молоду дружину Петросяна порівняли з дочкою Михайла Боярського "Гріх бути такою гарною": молода дружина Петросяна змінила імідж Дружина Петросяна vs його помічниця: порівнюємо образи Тетяни Брухунової й Олександри Скобцової
Євген Петросян
Реклама

Новини партнерів

Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Жасмин Тукс опубликовала абсолютно обнаженные фото
Жасмин Тукс опубликовала абсолютно обнаженные фото
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Тина Кароль отменила свои концерты
Тина Кароль отменила свои концерты

Популярні статті

Сьогодні, 05:05Events

28 березня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Вчора, 19:10Events

Песах-2021: яскраві листівки і картинки з єврейською Пасхою

Вчора, 14:40Зірково

LOBODA подає до суду на пластичного хірурга: що говорить лікар (відео)

Вчора, 13:48Фаново

Песах-2021: що в жодному разі не можна робити у свято

Вчора, 05:44Психо

Гороскоп на сьогодні 27 березня: Овен буде бодрячком, а на Тельців чекають знайомства і спілкування

Вчора, 05:05Events

27 березня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

26 березняЗірково

"Холостяк-11": хто залишив проєкт в четвертому випуску

26 березняЗірково

Учасницю "Холостяка" і переможницю конкурсу краси звинуватили в ескорті. Вона подала до суду

26 березняЗірково

Надін з "Холостяка" розповіла про стосунки з ексучасником "Холостячки" Євгеном Ковтуненком

26 березняФаново

Що означає єврейська Пасха Песах: історія свята

26 березняЗірково

Сергій Жигунов таємно одружився з копією Анастасії Заворотнюк

26 березняСмачно

Песах-2021: як приготувати справжню мацу

26 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 26 березня для всіх знаків зодіаку: Близнюки – це ваш день

26 березняEvents

26 березня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

25 березняЗірково

Скандальна Софія Стужук зробила пластику грудей: фото

25 березняСмачно

Пісна випічка: рецепт булочок з корицею і родзинками

Новини партнерів

Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Тіна Кароль показала, як відпочивала з сином у Намібії
Тіна Кароль показала, як відпочивала з сином у Намібії
Могилевская наконец показала, с кем встречает утро
Могилевская наконец показала, с кем встречает утро
Звезды, которые на самом деле не могут терпеть друг друга
Звезды, которые на самом деле не могут терпеть друг друга
Украинцы удивлены новой внешностью Натальи Могилевской
Украинцы удивлены новой внешностью Натальи Могилевской
Алла Мазур показала детское фото и растрогала сеть
Алла Мазур показала детское фото и растрогала сеть
Павел Зибров удивил фото без усов: поклонники не узнали певца
Павел Зибров удивил фото без усов: поклонники не узнали певца
Аллегрову показали без парика и макияжа
Аллегрову показали без парика и макияжа

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти