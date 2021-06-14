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Дружина Павлика Репяхова ось-ось народить — останні новини з пологового будинку (фото)

Сьогодні, 19:41

Зовсім скоро в родині українського артиста Віктора Павліка відбудеться поповнення. Вже сьогодні його дружина, Катерина Репяхова, вирушила в пологовий будинок і чекає пологів

Катерина Репяхова в пологовому будинку
Катерина Репяхова в пологовому будинку
Фото: instagram.com/repyahovakate

Вагітна Катерина Репяхова, для майбутнього сина якої вже підготували кімнату, зараз знаходиться в пологовому будинку і чекає пологів. Сьогодні вранці у неї почали "підтікати води", тому разом з Віктором Павликом вони одразу поїхали до лікарів. Тепер у дівчини почалися сильніші перейми та своїм підписникам вона запропонувала вгадати, відбудуться пологи – сьогодні або вже завтра, 15 червня.

У своєму Instagram-акаунті Катерина Репяхова розповіла, що по приїзду в пологовий будинок їй зробили тест, а потім лікарі відпустили на кілька годин додому. Віктор Павлик звозив свою улюблену туди й назад, щоб вона змогла зібрати речі та помити голову.

Скріншот Instagram

Після повернення в пологовий будинок молода дружина Віктора Павлика показала результати кардіотокографії. Дівчина повідомила, що перейми вже з'явилися.

Скріншот Instagram

Потім Катерина Репяхова зізналася, що дуже голодна. На той момент перейми дівчини вже стали сильнішими.

"Нудно і їсти хочеться. Перейми вже сильніші, але поки не критично боляче", – повідомила підписникам дружина Віктора Павлика.

Скріншот Instagram

У підсумку Катерина нарешті поїла і показала фото з квітами й кулями, які, за її словами, залишилися вдома.

"Ранок такий, а вечір вже в пологовому будинку. Лежу. Заміряю сутички. Уся ця краса залишилася вдома. Буду милуватися хоча б на фото. Величезна вдячність всім за підтримку. Так цікаво, коли народжу – 14 або 15, як думаєте? Зараз на годиннику 17:40. Тривалість перейм 30 секунд, кожні 3-5 хвилини", – написала Катерина в новому пості.

Катерина Репяхова в пологовому будинку
Катерина Репяхова в пологовому будинку
Фото: instagram.com/repyahovakate

Дивіться в сюжеті, який смачний сніданок приготував Віктор Павлик та що він розповів про свою юність:

Нагадаємо, що раніше в Мережі з'явилося фото Катерини Репяховох в молодості.

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