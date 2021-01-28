Дружина Сергія Бабкіна назвала причину втрати зору музиканта: відео

Сніжана Бабкіна розповіла, що викликало проблеми зі здоров'ям чоловіка

Днями стало відомо про те, що український співак і музикант Сергій Бабкін втрачає зір. Артист терміново летить на лікування до Австрії, оскільки в Україні, на жаль, йому допомогти не можуть. Дружина Сергія розповіла, що викликало втрату зору.

В Instastories Сніжана Бабкіна зізналася, що проблеми із зором у Сергія почалися через вірус.

"Шляхом довгих досліджень лікарі з'ясували, що це вірус, який вразив нирки і дав ускладнення на очі. Ми поїхали до найкращого інфекціоніста, здали всі аналізи. Він нам пояснив, що нирки – орган "тихий", який терпить до останнього, але в будь-який момент може статися виплеск. Щоб цього уникнути, раз на рік, особливо людям після 30-ти, потрібно робити очищення себе", – пояснила Сніжана.

Сніжана Бабкіна Відео: instagram.com/snezhana_babkina

Бабкіна порадила щороку приймати курс препаратів, що очищають нирки, а також пити вітамін D3 і омега-3.

Раніше Сніжана Бабкіна розповіла про самопочуття чоловіка.

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