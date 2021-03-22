Дружина Петросяна вперше прокоментувала чутки про другу вагітність
У Мережі все частіше говорять про другу вагітність Тетяни
У минулому році Євген Петросян і його 31-річна дружина Тетяна Брухунова стали батьками. У пари народився син , якого назвали Ваганов – на честь батька гумориста. Зараз же в Мережі все частіше говорять про другу вагітність обраниці Петросяна. У себе в I nstaStories Брухунова вперше прокоментувала чутки.
На останніх фото підписники Тетяни розглянули кругленький животик дружини гумориста.
В Stories Брухунова спростувала інформацію про другу вагітність, а зміни у фігурі пояснила тим, що любить поїсти на ніч.
"Припиняю їсти на ніч", – написала Тетяна.
Зазначимо, що першу вагітність Брухунова не афішувати.
Нагадаємо, нещодавно друзі Євгена Петросяна натякнули, що чутки про другу вагітність можуть виявитися правдою.
Що правда, а що ні – покаже час. А поки пропонуємо подивитися новий випуск зухвалого соціального YouTube-шоу "Дід Панч і молодь". Цього разу колоритний пенсіонер-влогер поговорив з молодими людьми про те, чи готові сучасні українці воювати за Батьківщину.
Раніше Євген Петросян вперше показав сина.
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