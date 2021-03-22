Дружина Петросяна вперше прокоментувала чутки про другу вагітність

У Мережі все частіше говорять про другу вагітність Тетяни

У минулому році Євген Петросян і його 31-річна дружина Тетяна Брухунова стали батьками. У пари народився син , якого назвали Ваганов – на честь батька гумориста. Зараз же в Мережі все частіше говорять про другу вагітність обраниці Петросяна. У себе в I nstaStories Брухунова вперше прокоментувала чутки.

На останніх фото підписники Тетяни розглянули кругленький животик дружини гумориста.

Тетяна Брухунова Фото: instagram.com/bruhunova

В Stories Брухунова спростувала інформацію про другу вагітність, а зміни у фігурі пояснила тим, що любить поїсти на ніч.

"Припиняю їсти на ніч", – написала Тетяна.

Зазначимо, що першу вагітність Брухунова не афішувати.

Нагадаємо, нещодавно друзі Євгена Петросяна натякнули, що чутки про другу вагітність можуть виявитися правдою.

Що правда, а що ні – покаже час. А поки пропонуємо подивитися новий випуск зухвалого соціального YouTube-шоу "Дід Панч і молодь". Цього разу колоритний пенсіонер-влогер поговорив з молодими людьми про те, чи готові сучасні українці воювати за Батьківщину.

Раніше Євген Петросян вперше показав сина.

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