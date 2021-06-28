Дружина Петросяна похвалилася вигинами фігури в купальнику: "Не дай боже схуднути" (фото)

32-річна дружина 75-річного російського гумориста Євгена Петросяна Тетяна Брухунова, якій невролог порадив відпустку, знову показала фігуру в купальнику.
Нині сімейна пара відпочиває на Мальдівах. Звідти Тетяна публікує фото і відео. На своїй сторінці в Instagram вона розмістила знімок, на якому позує в купальнику спиною до камери.
"Спонсор форм, вигинів і опуклостей – шоколадки!" – підписала кадр Брухунова і додала хештег #неДайБожеСхуднути.
У коментарях підписники Тетяни підтримали її компліментами і попросили у жодному разі не худнути:
- Не позбавляйте себе такого спонсора – вам пасує!
- Але тільки не худнути, не дозволяйте собі зіпсувати фігуру!
- Розкішна, природна жіноча фігура!
- Красиві, жіночні форми! Приємно подивитися! Набридли ці відфотошоплені, накачані дівки з губами-сардельками. Хочеться дивитися на людей, як ти сам!
- Коли все відкладається в правильному місці...
Раніше Тетяна Брухунова опублікувала кілька фото в купальниках. Влаштувати фотосесію на березі моря або океану – чудова ідея, як провести літо. Але ми зібрали ще 10 крутих варіантів, як провести цей жаркий сезон яскраво і весело.
Дивіться відео про те, які купальники обирають українські знаменитості: