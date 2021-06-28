Дружина Петросяна похвалилася вигинами фігури в купальнику: "Не дай боже схуднути" (фото)

Російський гуморист Євген Петросян і його молода дружина Тетяна Брухунова нині разом відпочивають на Мальдівах. Тетяна публікує пляжні фото і ділиться враженнями про відпустку

Молода дружина Євгена Петросяна похвалилася вигинами фігури / Фото: instagram.com/bruhunova

32-річна дружина 75-річного російського гумориста Євгена Петросяна Тетяна Брухунова, якій невролог порадив відпустку, знову показала фігуру в купальнику.

Нині сімейна пара відпочиває на Мальдівах. Звідти Тетяна публікує фото і відео. На своїй сторінці в Instagram вона розмістила знімок, на якому позує в купальнику спиною до камери.

"Спонсор форм, вигинів і опуклостей – шоколадки!" – підписала кадр Брухунова і додала хештег #неДайБожеСхуднути.

Тетяна Брухунова показала сідниці / Фото: instagram.com/bruhunova

У коментарях підписники Тетяни підтримали її компліментами і попросили у жодному разі не худнути:

Не позбавляйте себе такого спонсора – вам пасує!

Але тільки не худнути, не дозволяйте собі зіпсувати фігуру!

Розкішна, природна жіноча фігура!

Красиві, жіночні форми! Приємно подивитися! Набридли ці відфотошоплені, накачані дівки з губами-сардельками. Хочеться дивитися на людей, як ти сам!

Коли все відкладається в правильному місці...

Скріншот: Instagram

Раніше Тетяна Брухунова опублікувала кілька фото в купальниках. Влаштувати фотосесію на березі моря або океану – чудова ідея, як провести літо. Але ми зібрали ще 10 крутих варіантів, як провести цей жаркий сезон яскраво і весело.

Дивіться відео про те, які купальники обирають українські знаменитості: