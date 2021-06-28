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Дружина Петросяна похвалилася вигинами фігури в купальнику: "Не дай боже схуднути" (фото)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
28 червня, 19:03
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Російський гуморист Євген Петросян і його молода дружина Тетяна Брухунова нині разом відпочивають на Мальдівах. Тетяна публікує пляжні фото і ділиться враженнями про відпустку
Молода дружина Євгена Петросяна похвалилася вигинами фігури
Молода дружина Євгена Петросяна похвалилася вигинами фігури / Фото: instagram.com/bruhunova

32-річна дружина 75-річного російського гумориста Євгена Петросяна Тетяна Брухунова, якій невролог порадив відпустку, знову показала фігуру в купальнику.

Нині сімейна пара відпочиває на Мальдівах. Звідти Тетяна публікує фото і відео. На своїй сторінці в Instagram вона розмістила знімок, на якому позує в купальнику спиною до камери.

"Спонсор форм, вигинів і опуклостей – шоколадки!" – підписала кадр Брухунова і додала хештег #неДайБожеСхуднути.

Тетяна Брухунова показала сідниці
Тетяна Брухунова показала сідниці / Фото: instagram.com/bruhunova

У коментарях підписники Тетяни підтримали її компліментами і попросили у жодному разі не худнути:

  • Не позбавляйте себе такого спонсора – вам пасує!
  • Але тільки не худнути, не дозволяйте собі зіпсувати фігуру!
  • Розкішна, природна жіноча фігура!
  • Красиві, жіночні форми! Приємно подивитися! Набридли ці відфотошоплені, накачані дівки з губами-сардельками. Хочеться дивитися на людей, як ти сам!
  • Коли все відкладається в правильному місці...
Скріншот: Instagram

Раніше Тетяна Брухунова опублікувала кілька фото в купальниках. Влаштувати фотосесію на березі моря або океану – чудова ідея, як провести літо. Але ми зібрали ще 10 крутих варіантів, як провести цей жаркий сезон яскраво і весело.

Дивіться відео про те, які купальники обирають українські знаменитості:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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