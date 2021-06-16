Дружина Остапчука випустила свою колекцію літніх костюмів для круїзу мрії. Ціна – 2250 грн

Усе більше українських зірок починають брати участь в створенні брендів або ж колаборацій з уже тими, що існують. Ось і Христина Остапчук випустила шикарну колекцію для круїзу мрії

Христина Остапчук у власній колекції костюмів Фото: instagram.com/kristygor

Христина Остапчук, чоловік якої стане ведучим шоу "Співають всі" на телеканалі "Україна", у колаборації з українським брендом Le Tricotthe презентувала нову колекцію трикотажних літніх комплектів. Усі костюми в сіточку і складаються з довгих спідниць і топів. Христина виступила і в якості моделі. До речі, оскільки літо в самому розпалі, дивіться актуальний календар лайфхаків, які допоможуть і створити фігуру мрії, і оновити гардероб.

У своєму Instagram-акаунті дружина Володимира Остапчука опублікувала кілька фото і відео, на яких показала свої творіння. Один з комплектів – це комбінація довгої чорної спідниці з високим розрізом та верху – чорної укороченої футболки, яку можна замінювати на купальник.

Христина Остапчук створила колаборації з українським брендом одягу Фото: instagram.com/kristygor

Христина Остапчук презентувала власну колекцію Фото: instagram.com/kristygor

Інший складається з теракотової спідниці з високою талією і з розрізом на нозі та теракотового укороченого топа, під який також можна одягнути купальник.

Христина Остапчук Фото: instagram.com/le_tricotthe

Христина Остапчук в костюмі зі своєї колекції Фото: instagram.com/le_tricotthe

"Я просто в усе, що роблю, вкладаю своє серце! Так у мене і вийшло з моїми гарними костюмами, які спільно ми зробили з Le Tricotthe. Будемо красивими разом цього літа!" – написала Крістіна Остапчук.

"Пишаюся", – прокоментував публікацію коханої дружини Володимир Остапчук, додавши емоджі "серце".

Скріншот Instagram

Ціна одного комплекту становить 2250 гривень.

Також Христина опублікувала відео, на якому позувала на яхті в бежевому комплекті:

Сьогодні вже багато зірок мають або власні бренди, або створюють продукт у співпраці з уже відомими. Тому не дивно, що ми все частіше чуємо, що й українські знаменитості пов'язують свою творчу діяльність зі створенням одягу чи прикрас. Наприклад, нещодавно Тіна Кароль представила створену нею прикрасу.

Раніше ми робили огляд 7 головних модних трендів цього літа.

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