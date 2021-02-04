Дружина Андрія Джеджули після їхньої сварки зізналася, чи будуть у неї партнерські пологи

Зараз Юлія Леус і Андрій Джеджула живуть в одній квартирі, але в різних кімнатах

Дружина телеведучого Андрія Джеджули Юлія Леус, яка розповіла, як вони живуть разом після гучної сварки, зізналася, чи будуть у неї партнерські пологи.

Юлія, яка зараз перебуває на останніх тижнях вагітності, поділилася планами в інтерв'ю "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна".

"Спочатку були заплановані партнерські пологи. Вони вже навіть проплачені, вже все було продумано. Та нещодавно я передумала. Не хочу партнерські. Він сказав, що хоче, я – ні. Сказав, що він прийде туди, а я кажу, що не пущу його. Подивимося, як буде", – поділилася Юлія.

Нагадаємо, кілька місяців тому, в грудні минулого року, Юлія Леус повідомила про сильну сварку з Андрієм Джеджулою. Вона вирішила не ділитися подробицями події, а лише розповіла, що після конфлікту потрапила до лікарні з загрозою викидня.

Зазначимо, що пара вже офіційно розлучалася в 2019 році, проте пізніше знову вирішили жити разом. Про вагітність Юлії стало відомо у вересні минулого року. Від першого шлюбу у Леус є 18-річна дочка Ангеліна, яку вона народила в 15 років.

Дивіться інтерв'ю Юлії Леус для "Зіркового шляху" на телеканалі "Україна":

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