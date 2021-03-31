Чоловік Білик розповів, як робив посмертний грим Гурченко: Люся знала, що смерть неминуча

Актриса заздалегідь репетирувала свої похорони

Сергій Сенін, останній чоловік актриси і співачки Людмили Гурченко, спадок якої ділять досі, заявив, що вона "репетирувала" свої похорони і навіть заздалегідь підготувала собі наряд, повідомляє СтарХит.

Сергій також розповів, як Аслан Ахмадов, фотограф і художник, чоловік української співачки Ірини Білик, робив посмертний грим Людмилі Марківні, яка померла в 2011 році.

"Люся готувалася до залишення і, як велика актриса, багато репетирувала. Я не можу навіть уявити, як Аслан робив їй грим. Він вийшов потім білого кольору. Мене не пустили. А я хотів йому допомогти", – заявив Сенін.

Аслан Ахмадов та Людмила Гурченко Фото: Скріншот з YouTube, instagram.com/aslanahmadov

Про те, що Людмила Гурченко турбувалася, як буде виглядати після смерті, розповів і сам Аслан.

"Люся розуміла, що смерть – це неминуче, вона відбудеться. І треба бути до неї готовою", – поділився Ахмадов в програмі "Андрій Малахов. Прямий ефір".

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