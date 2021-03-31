Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Чоловік Білик розповів, як робив посмертний грим Гурченко: Люся знала, що смерть неминуча

Сьогодні, 19:58

Актриса заздалегідь репетирувала свої похорони

Сергій Сенін, останній чоловік актриси і співачки Людмили Гурченко, спадок якої ділять досі, заявив, що вона "репетирувала" свої похорони і навіть заздалегідь підготувала собі наряд, повідомляє СтарХит.

Сергій також розповів, як Аслан Ахмадов, фотограф і художник, чоловік української співачки Ірини Білик, робив посмертний грим Людмилі Марківні, яка померла в 2011 році.

"Люся готувалася до залишення і, як велика актриса, багато репетирувала. Я не можу навіть уявити, як Аслан робив їй грим. Він вийшов потім білого кольору. Мене не пустили. А я хотів йому допомогти", – заявив Сенін.

Аслан Ахмадов та Людмила Гурченко
Аслан Ахмадов та Людмила Гурченко
Фото: Скріншот з YouTube, instagram.com/aslanahmadov

Про те, що Людмила Гурченко турбувалася, як буде виглядати після смерті, розповів і сам Аслан.

"Люся розуміла, що смерть – це неминуче, вона відбудеться. І треба бути до неї готовою", – поділився Ахмадов в програмі "Андрій Малахов. Прямий ефір".

Раніше ми розповідали, що родичі Валентини Легкоступової не можуть поділити спадщину.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Руда і з чолкою: Ірина Білик показала себе в молодості Помер український продюсер Олександр Сірий: Ассоль, Сумська та інші скорблять Борис Грачевський за кілька годин до смерті записав послання 8-річній доньці: відео з лікарні
смерть Ірина Білик Людмила Гурченко
Реклама

Новини партнерів

Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Эктор показал, как отдыхает в Хургаде в компании Никитюк
Эктор показал, как отдыхает в Хургаде в компании Никитюк
Могилевская наконец показала, с кем встречает утро
Могилевская наконец показала, с кем встречает утро

Популярні статті

Сьогодні, 13:23Фаново

Привітання з 1 квітня у віршах: прикольні листівки і картинки

Сьогодні, 10:35Смачно

Страви католицького Великодня: що готують на свято

Вчора, 20:21Events

Веселі жарти, розіграші та приколи на 1 квітня

Вчора, 11:14Events

З Теплим Олексієм: гарячі привітання, яскраві листівки та вірші

Вчора, 05:05Психо

Гороскоп на сьогодні 30 березня для всіх знаків зодіаку: Риби, настав ваш день!

Вчора, 05:05Events

30 березня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

29 березняEvents

Як з непотрібних речей зробити клумби для квітів: 5 прикольних ідей з фото

29 березняЗірково

"Ді Капріо де?": Ольга Сумська в одному рушнику в душі заспівала хіт з "Титаніка" (відео)

29 березняЗірково

Завідувач "Вовчиць": як Олег Винник став викладачем і чому вчить студентів

29 березняЗірково

"Пішла по стопах президента": Оля Полякова розлютилася на учасника шоу "Маска" і зламала олівець

29 березняФаново

День сміху: звідки з'явилося свято і яку історію має 1 квітня

29 березняЗірково

У Мережі обговорюють зовнішній вигляд сина Наташі Корольової: Він нетрадиційної орієнтації?

29 березняЗірково

ЗМІ розкрили вартість двоповерхового особняка Насті Каменських і Потапа (фото)

29 березняСмачно

Як приготувати пісний майонез: 5 простих рецептів

29 березняЗірково

"Татко прийшов": Дан Балан повернувся на "Голос країни" заради Тіни Кароль

29 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 29 березня для всіх знаків зодіаку: Козероги, запалюйте!

Новини партнерів

Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Четыре самых вредных мужчины по знаку зодиака
Четыре самых вредных мужчины по знаку зодиака
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу
Анфиса Чехова в бикини соблазнительно изогнулась в бассейне
Анфиса Чехова в бикини соблазнительно изогнулась в бассейне
Одинокая 38-летняя Булитко захотела дочь
Одинокая 38-летняя Булитко захотела дочь
Гормональное выпадение волос у женщин: как это предотвратить
Гормональное выпадение волос у женщин: как это предотвратить
Дорого и сердито. Стилисты назвали самую модную сумку 2021 года
Дорого и сердито. Стилисты назвали самую модную сумку 2021 года

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти