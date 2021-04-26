"Соромно за цю літню жінку": вдова Олега Табакова прокоментувала скандальне інтерв'ю Олени Проклової

Марина Зудіна досить стримано відреагувала на звинувачення 67-річної актриси

Актриса Олена Проклова в передачі "Секрет на мільйон" розповіла про домагання з боку відомого актора, не назвавши при цьому його імені. Російські ЗМІ припустили, що актор, про якого розповіла Олена, – Олег Табаков. Вдова актора Марина Зудіна прокоментувала цю ситуацію на своїй сторінці в Instagram, назвавши це спробою Проклової привернути до себе увагу.

Вдова Олега Табакова, Марина Зудіна досить стримано відреагувала на скандальне інтерв'ю 67-річної актриси. На своїй сторінці в Instagram вона написала пост, де привітала всіх підписників з Вербною неділею.

"Всім доброго недільного дня! З Вербною неділею! Щоб ніяка людська дурість не могла вам зіпсувати сьогоднішній день! Чого і собі бажаю", – підписала вона коротке відео.

Марина Зудіна прокоментувала скандальне інтерв'ю Олени Проклової Фото: скриншот

Її підписники почали писати їй в коментарях про висловлювання і звинувачення 67-річної Проклової, на що Зудіна досить стримано відповіла, що актриса просто намагається привернути до себе увагу.

"Мені соромно за жінку похилого віку, якій нічим привернути увагу. Нехай господь простить її", – відповіла на один з коментарів вдова Табакова.

Олег Табаков з Мариною Зудіної і дітьми Фото: instagram.com/marinazudina_official

Варто зазначити, що через певний час Зудіна закрила всі коментарі під постом. Швидше за все, щоб не ворушити минуле і не розводити скандали під постом.

Раніше про домагання з боку Олега Табакова заявляла його учениця актриса Олена Антоненко. Вона розповіла, що актор попросив її показати груди під час зустрічі в його кабінеті.

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