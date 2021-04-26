Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

"Соромно за цю літню жінку": вдова Олега Табакова прокоментувала скандальне інтерв'ю Олени Проклової

Сьогодні, 11:11

Марина Зудіна досить стримано відреагувала на звинувачення 67-річної актриси

Актриса Олена Проклова в передачі "Секрет на мільйон" розповіла про домагання з боку відомого актора, не назвавши при цьому його імені. Російські ЗМІ припустили, що актор, про якого розповіла Олена, – Олег Табаков. Вдова актора Марина Зудіна прокоментувала цю ситуацію на своїй сторінці в Instagram, назвавши це спробою Проклової привернути до себе увагу.

Вдова Олега Табакова, Марина Зудіна досить стримано відреагувала на скандальне інтерв'ю 67-річної актриси. На своїй сторінці в Instagram вона написала пост, де привітала всіх підписників з Вербною неділею.

"Всім доброго недільного дня! З Вербною неділею! Щоб ніяка людська дурість не могла вам зіпсувати сьогоднішній день! Чого і собі бажаю", – підписала вона коротке відео.

Марина Зудіна прокоментувала скандальне інтерв'ю Олени Проклової
Марина Зудіна прокоментувала скандальне інтерв'ю Олени Проклової
Фото: скриншот

Її підписники почали писати їй в коментарях про висловлювання і звинувачення 67-річної Проклової, на що Зудіна досить стримано відповіла, що актриса просто намагається привернути до себе увагу.

"Мені соромно за жінку похилого віку, якій нічим привернути увагу. Нехай господь простить її", – відповіла на один з коментарів вдова Табакова.

Олег Табаков з Мариною Зудіної і дітьми
Олег Табаков з Мариною Зудіної і дітьми
Фото: instagram.com/marinazudina_official

Варто зазначити, що через певний час Зудіна закрила всі коментарі під постом. Швидше за все, щоб не ворушити минуле і не розводити скандали під постом.

Раніше про домагання з боку Олега Табакова заявляла його учениця актриса Олена Антоненко. Вона розповіла, що актор попросив її показати груди під час зустрічі в його кабінеті.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Олена Проклова звинуватила відомого актора в харасменті - росЗМІ написали, що це Олег Табаков Катерина Бужинська заявила про численні зради її колишнього чоловіка-продюсера: Я плакала і прощала Фото alyona alyona з прапором України пропало з Instagram після скандалу в Мережі
скандал Олег Табаков Марина Зудіна
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Андрей Данилко впервые признался, что у него за болезнь
Андрей Данилко впервые признался, что у него за болезнь
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Как приготовить лазанью с картофелем и грецкими орехами: рецепт
Как приготовить лазанью с картофелем и грецкими орехами: рецепт

Популярні статті

Сьогодні, 11:51Смачно

Фарбуємо яйця за допомогою цибулиння: 5 лайфхаків

Сьогодні, 11:14Смачно

Як приготувати паску в хлібопічці: 3 рецепти на Великдень

Сьогодні, 05:26Психо

Гороскоп на сьогодні 26 квітня для всіх знаків зодіаку: Риби, не відмовляйте собі в задоволеннях!

Вчора, 09:19Фаново

Всесвітній день дочки-2021: найніжніші привітання дочкам

Вчора, 09:05Психо

Гороскоп на тиждень 25 квітня – 1 травня: всы знаки зодіаку

Вчора, 08:32Фаново

Вербна неділя-2021: привітання у віршах і коротких смс

24 квітняФаново

Вербна неділя-2021: що у жодному разі не можна робити

24 квітняЗірково

Фанати в захваті від помолоділої Пугачової в білому: Яка красуня!

24 квітняФаново

Вербна неділя-2021: головні традиції і прикмети дня

24 квітняЗірково

Кращі сукні Оскара за всю історію: 10 суконь з червоної доріжки

24 квітняЗірково

Оголення і вбивства: дивимося новий кліп MARUV Call 911, який фанати назвали найкращим

24 квітняАфіша

Барбрі Стрейзанд – 79: ТОП-5 фільмів з акторкою, які хочеться передивитися

24 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 24 квітня для всіх знаків зодіаку: Леви, ваша сексуальність зведе всіх із розуму!

23 квітняФаново

Лазарева субота-2021: що ні в якому разі не можна робити в свято

23 квітняЗірково

Ольга Сумська відповіла своїй сестрі на докори через показуху в соцмережах

23 квітняЗірково

Ольга Сумська похвалилася появою дочки на червоній доріжці в Москві

Новини партнерів

Вингер «Динамо» встречается с невероятной красоткой
Вингер «Динамо» встречается с невероятной красоткой
Рецепт нежных блинов на кефире
Рецепт нежных блинов на кефире
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини
56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини
Три самых нервных знака зодиака
Три самых нервных знака зодиака
Кайли Дженнер засветила пышные формы в тесном мини-бикини
Кайли Дженнер засветила пышные формы в тесном мини-бикини
Пять знаков зодиака, которые обречены на одиночество
Пять знаков зодиака, которые обречены на одиночество
Раскрыта причина самого опасного типа рака
Раскрыта причина самого опасного типа рака

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти